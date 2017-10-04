Минобороны: В результате авиаудара лидер «Джебхат ан-Нусры» лишился руки

Удар российских самолетов в Сирии уничтожил около 50 человек, в том числе 12 высокопоставленных полевых командиров группировки. По данным Минобороны, лидер запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммед аль-Джулиани получил множественные осколочные ранения, лишился руки и находится в критическом состоянии.

Министерство 4 октября опубликовало на своем официальном Youtube-канале видеозапись удара по помещению, в котором находились боевики.

«Джебхат ан-Нусра» до 2016 года была связана с «Аль-Каидой». В Сирии она воюет как против режима Башара Асада, так и против боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулиани входит в список наиболее опасных террористов по версии властей США, за его поимку объявлена награда в 10 млн долларов.