В Петербурге заочно арестован банкир Гительсон по обвинению в хищении 20 млрд

Василеостровский суд Петербурга заочно арестовал Александра Гительсона. Бывший глава ВЕФК обвиняется в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК) с хищением 20 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда, 4 октября следствие обратилось с ходатайством об избрании меры пресечения Гительсону. Он не являлся на допросы и был объявлен в розыск. Заседание прошло без Гительсона.

«Суд заочно заключил обвиняемого под стражу», – уточнили в горсуде.

Основатель Восточно-Европейской финансовой корпорации (ВЕФК) находится в Австрии. Это его давнее прибежище. Следственный комитет Петербурга ранее обращался с просьбой об экстрадиции Гительсона по делу о мошенничестве с депозитом правительства Ленобласти, и Австрия запрос удовлетворила. Был вынесен приговор, Гительсон отбыл наказание и в мае 2017-го вышел на свободу.

Следственный комитет, имея еще одно дело о хищении 20 миллиардов, попытался допросить банкира, но тот после освобождения уехал из страны. В настоящее время Австрия удовлетворила повторный запрос об экстрадиции. Гительсон обжаловал это решение в австрийском верховном суде.