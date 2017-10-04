В Петербурге будут судить хозяек своры собак, от которой пострадали двое детей

Следственный комитет по Петербургу завершил расследование уголовного дела по факту нападения собак на маленькую девочку осенью прошлого года в Выборгском районе. За это время правоохранители пересчитали животных, нашли новых жертв и добавили владелицам стаи четвероногих ещё две уголовные статьи.

Как сообщает пресс-служба ведомства 4 октября, две 45-летние петербурженки обвиняются в хулиганстве, причинении лёгкого вреда здоровью и побоях. По данным СК, в квартире одного из домов на проспекте Культуры женщины держали 63 собаки, которые отметились нападениями на детей и взрослых.

По данным следствия, жители дома уже неоднократно жаловались на такое соседство. 3 июля прошлого года женщины выпустили в парадную не менее семи питомцев, которые бросились на мужчину 30 лет. 2 ноября хозяйки не уследили за многочисленными любимцами дважды: сначала они покусали девочку у дома 22 по проспекту Культуры, а потом напали на мальчика восьми лет у дома 17 по улице Кустодиева. После встречи с животными ребёнок остался с укусами, синяками и ссадинами.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств и направил материалы дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Хозяйки своры ждут суда под домашним арестом.