На компьютере датского изобретателя Мадсена нашли видео обезглавливания женщин

На жестком диске датского изобретателя, создателя подлодки «Наутилус» Петера Мадсена обнаружено видео, на котором живым женщинам отрезают голову. Мадсена подозревают в убийстве таким способом шведской журналистки, с которой он выходил в море.

Как передает 4 октября BBC, запись была найдена на винчестере компьютера, изъятого у Мадсена.

Журналистка Ким Валль 10 августа отправилась в плавание на самой крупной в мире частной подводной лодке «Наутилус». Кроме нее на подлодке был только создатель судна Петер Мадсен. Обезглавленное тело Валль с отрезанными конечностями было обнаружено спустя две недели после того, как она не вернулась из плавания.

Сначала Мадсен утверждал, что накануне высадил журналистку на берег, но потом признался, что женщина умерла. По версии Мадсена, причиной смерти Валль стал несчастный случай. При обследовании «Наутилуса», поднятого на поверхность, внутри подлодки были обнаружены следы крови Валль.