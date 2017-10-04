Группа «Эталон» открывает продажи квартир в ЖК Botanica в Санкт-Петербурге

Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу жилого комплекса бизнес-класса Botanica на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Проект Botanica получил свое название благодаря близости к Ботаническому саду Санкт-Петербурга, расположенному всего в 200 метрах от будущего жилого комплекса, и будет построен в соответствии с современными экологическими стандартами. Проект состоит из двух 8-9 этажных корпусов. Общая реализуемая площадь проекта составит 47 тыс. кв. м, в том числе 28 тыс. кв. м жилой площади, включающей 356 квартир, встроенные коммерческие помещения и парковку на 363 автомобиля.

В ЖК Botanica представлен большой выбор квартир разной конфигурации ̶ от просторных однокомнатных до эксклюзивных четырехкомнатных. Высота потолков в квартирах составит 3 м. Фасады жилого комплекса выполнены в современном дизайне, но при этом гармонично вписываются в архитектурный облик Санкт-Петербурга. Уникальный ландшафтный дизайн двора предусматривает зоны для прогулок и отдыха.

ЖК Botanica расположен в престижном районе в центре Санкт-Петербурга, поблизости находятся передовые медицинские центры и старейшие учебные заведения. Близость Аптекарской набережной позволит жителям комплекса совершать прогулки по широким аллеям у реки Нева.

Проект Botanica в Санкт-Петербурге, как и «Серебряный фонтан» в Москве, знаменует важный этап в стратегическом развитии Компании – расширение портфеля за счет проектов верхнего сегмента бизнес-класса, обладающих запоминающимся архитектурным обликом и уникальными планировками.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2019 года.

Справка о ГК «Эталон»