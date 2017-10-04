Петербургские депутаты решили запретить продавать вейпы несовершеннолетним

Депутаты Законодательного собрания Петербурга решили запретить продавать детям и подросткам дымогенераторы, или вейпы, — за это будут штрафовать. Парламентарии проголосовали за соответствующий законопроект в первом чтении 4 октября.

Автор законопроекта Денис Четырбок, выступая с трибуны, пояснил, что запрет позволит не превратить «наших детей в курильщиков».

«Волна популярности электронных сигарет прокатилась по молодежному комьюнити, привлекая на свою сторону все больше приверженцев. К сожалению, школьники не стали тому исключением. Нашумевшая фраза «парю, где хочу, законом не запрещено» стала первой в списке оправданий почти любого подростка», – добавил он.

Депутат Александр Егоров сообщил коллегам, что, будучи врачом онкологом, может уверенно сказать об опасности вейпов. По его словам, из-за курения парогенераторов в легких могут появиться «клетки-мутанты». «Рынок вейпов превышает 100 млн долларов и очень быстро растёт. Но, чтобы научно доказать их вред, нужно как минимум 5-10 лет», – отметил Егоров.

Депутат Алексей Цивилев добавил, что взрослые переходят на вейпы, потому что хотят бросить курить обычные сигареты, тогда как дети после вейпов, наоборот, начинают употреблять никотин в традиционном виде и становятся курильщиками.

В соответствии с проектом закона продажа таких устройств и изделий несовершеннолетним влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. рублей.