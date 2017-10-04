Снижены ставки по военной ипотеке на объекты компании «Строительный трест»

«Сбербанк» – стратегический партнер объединения «Строительный трест» – снизил ставку до 9,5% по программам военной ипотеки «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья».

Согласно условиям программы, ставка 9,5% годовых действует при условии обязательного страхования передаваемого в залог имущества. Максимальный срок кредитования – 20 лет. Максимальная сумма, которую сегодня может взять в ипотеку военнослужащий, составляет примерно 2 500 000 рублей. Основным отличием данной программы является то, что покупатель должен быть участником накопительно-ипотечной системы военнослужащих.

Сегодня по программе военной ипотеки от «Сбербанка» аккредитованы следующие строящиеся жилые комплексы компании «Строительный трест»: NEWПИТЕР (5 лот), «Капитал» (5 лот), «Пляж», а также готовые дома в ЖК NEWПИТЕР (1, 2, 3 лоты).

Справка о компании АО «Строительный трест»