Минтранс готов лишить непунктуальные авиакомпании полётов за рубеж

После проблем с задолжавшей миллиарды рублей авиакомпанией «ВИМ-Авиа» Министерство транспорта РФ решило ужесточить требования к перевозчикам и разработало проект изменений в правила допуска к международным перевозкам.

Согласно документу, 3 октября опубликованному на госпортале нормативных правовых актов, для авиакомпаний, которые позволили себе многократные задержки в течение одного сезона, могут ограничить право на зарубежные рейсы. Если перевозчик не исправится в течение следующего сезона, то разрешение у него отзовут.

Кроме того, ведомство хочет лишать перевозчиков допуска, если компания не будет использовать его в течение двух сезонов.

В пояснительной записке сказано, что цель документа – «совершенствование законодательства в области гражданской авиации, повышение ответственности авиаперевозчиков за неиспользование допуска и сокращения числа задержек вылетов рейсов».

Напомним, идея с повышением ответственности авиакомпаний через сокращение полётов за рубеж активно обсуждается после того, как в начале летнего сезона «посыпалось» расписание «ВИМ-Авиа». Росавиация намерена добиться пунктуальности от авиакомпаний уже к зиме. К разработке документа Минтранс приступил после того, как 25 сентября «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении продажи билетов. Сотни туристов, которые остались за границей, пришлось вывозить силами других перевозчиков и даже президентского летного спецотряда. При этом за ситуацию с «ВИМ-Авиа» президент влепил дисциплинарное взыскание министру транспорта Максиму Соколову, поторопив его с поиском эффективного решения.