Греция готова выдать США россиянина, обвиняемого в отмывании денег через биткойн-биржу

Совет судей в Салониках удовлетворил запрос США на выдачу Александра Винника, которого обвиняют в отмывании 4 млрд долларов через биржу для торговли биткойнами BTC-e.

Об этом 4 октября сообщает «Медиазона» со ссылкой на РИА Новости. Адвокаты Винника уже пообещали обжаловать решение суда. Сам россиянин отрицает свою вину: «К сайту ВТС-e я не имею никакого отношения. Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я технический эксперт — независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов», — приводит издание слова Винника.

Напомним, Александра Винника задержали в Греции в июле. Он обвиняется в отмывании денег и взломе биржи Mt. Gox. В СМИ россиянина называли одним из владельцев одной из крупнейших в мире бирж по торговле биткойнами — ВТС-e.