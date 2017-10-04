Расстрел шестисот одним пальцем

Для массовой казни 64-летний сын гангстера пронес в отель Лас-Вегаса 70 кг винтовок. «Фонтанка» попыталась реконструировать тот час, за который мультимиллионер с 32 этажа израсходовал 30 кило патронов, убив и покалечив около шестисот человек.

Из новостей всем сегодня известно о том, что случилось на The Route 91 Harvest festival в Лас-Вегасе. Вечером 1 октября его гости стали жертвами самого массового расстрела за всю историю США. Разумеется, материал «Фонтанки» основывается на анализе сотен статьей в десятках крупнейших американских СМИ. Мы решили восстановить действия стрелка: как он заехал в отель, каков был арсенал и боекомплект, как выбирал позицию и как продолжал бить по людям, когда за дверьми номера уже стоял спецназ.

Отель The Mandalay Bay – один из самых крупных в Лас-Вегасе – четыре тысячи номеров.

64-летний американец Стивен Пэддок вселился туда в четверг, 28 сентября, после 15 часов. Практически под отелем 29 октября собрались за 20 тысяч на фестиваль кантри-музыки.

В 80-х годах Пэддок работал аудитором в авиастроительной компании, потом бухгалтером, а после удачно инвестировал в недвижимость и не думал больше о финансовых проблемах.

Стивен Пэддок/соц.сети

Самая яркая личность в их семье до 1 октября этого года – его отец Бэнджамин. Папа – гангстер, грабил банки и прославился тем, что пытался переехать автомобилем агента ФБР в том же Лас-Вегасе. В 1968 году отец даже бежал из тюрьмы в Техасе после 20 лет заключения, а через десять лет попался и умер в 1998 году. Запомнилась и эпитафия: ФБР назвало его опасным психопатом.

Соседи Стивена Пэддока из Флориды утверждают, что он был профессиональным игроком. К вечеру 3 октября на сайте NBC появилось даже видео, как Пэддок поскользнулся в 2011 году в отеле-казино в Лас-Вегасе. Также американские журналисты вынули его судебную тяжбу по этому поводу. Тогда он попытался отсудить 100 тысяч долларов.

«Фонтанка» не знает точно, на каком из двух кроссоверов он приехал к отелю в то послеобеденное время. Ведь тринадцать чемоданов и сумок могли поместиться и в его Hyundai Tucson, и в личный Chrysler Pacifica Touring. И вряд ли Пэддок остановился, как в фильмах, возле главного входа, чтобы bell-boy, взяв ключи, отогнал машину. Но и разгружаться сразу Пэддок не стал. Конечно, учтивый мальчик погрузил бы чемоданы и сумки да отвез бы их, куда укажут. Но, перетаскивая груз, он мог заподозрить неладное.

Поэтому его машина въехала на парковку.

А оттуда Пэддок уже поднялся к портье и оформил номер на имя 62-летней подруги Мэрилу Дэнли. Очевидно, саквояжи он уже таскал до номера сам, и вышла не одна ходка.

Пэддок выбрал угловой номер-сьют № 135 на 32 этаже. В отеле 43 этажа, и это не самый дорогой панорамный люкс. Но около 600 долларов за ночь он выложил, а за четыре ночевки мог получить 20% скидку. За это Пэддок вошел в 520 квадратных роскошных метров, где ему предоставили массу всего, в том числе и особенный матрас с патентованной подушкой, «умный» будильник, шкафы с подсветкой и сейф. Но главным для него были панорамные окна от пола до потолка с отличным 180-градусным обзором Лас-Вегас-Стрип.

Шкафы, видимо, тоже пригодились – горничные отеля позже объясняли полиции, что в номере Пэддока ничего странного не увидели.

1 октября, после обеда, он начал готовиться. Привести в боевое состояние 23 штурмовые винтовки, да зарядить магазины – дело длинное даже для бывалого морпеха. Так на широченной кровати, полу, в сооруженной из двух сдвинутых кресел "ванне" он, в конце концов, разложил: винтовку AR-15, автомат AK-47, четыре винтовки Daniel Defense DDM4, три тактических карабина FN-15s и еще 14 различных винтовок производства компании Sig Sauer. Также Пэддок использовал вполне доступные обывателю приклады для «бампфайера» – темповой стрельбы очередями. При бампфайере палец стрелка остается на месте, а курок под действием отдачи наталкивается на него. Так что формально оружие остается не автоматическим. Это важно, так как все каналы США с первых секунд надрывались на тему того, что в Америке с 30-х годов запрещено автоматическое оружие. А вот об АК-47 они в те сюжеты вставляли чуть-чуть.

Кстати, Пэддок накупил все это вполне официально. Владельцы двух оружейных магазинов, в которых он отоваривался, заявили, что все необходимые документы были при нем. «Фонтанка» прошерстила Интернет, взвесила все его железо. Оказалось под 70 килограммов.

Ну, и огромное количество армейских патронов 223 калибра для AR-15, которые способны дробить кости и оставляют выходные отверстия размером с грейпфрут. Были и патроны покрупнее – 308 калибра, обычно их используют для охотничьих винтовок. Для Калашникова тоже пару рожков набил. С учетом темпа, времени стрельбы, числа убитых и покалеченных, вес боезапаса вышел ему килограммов в 30.

И еще у него был при себе молоток. В 22 часа 7 минут по Лас-Вегасу, когда по Москве 1 октября стукнуло 10 утра, он им разбил два шикарных панорамных окна. Таким образом обеспечив себе стрельбу с расстояния в 360 метров под двумя углами. К этой минуте кантри-фестиваль шел к завершению – на сцену поднялся последний участник программы.

Как тут не заметить: идиот, зачем тебе молоток, если есть 23 винтовки? Но медицинским образованием «Фонтанка» не обременена.

В 22:08 раздались первые выстрелы.

Потом напишут, что частота стрельбы была такой, что «человек не мог сделать это одним пальцем». Что начало твориться внизу – ясно. Поэтому, исходя из информации, что полиция в 22:13 определила, откуда ведется огонь, увы, надо добавить, что это произошло благодаря всем заметным разбитым стеклам. А в это время Пэддок отбрасывал одну штурмовую винтовку и хватал другую. При такой скорости целиться в конкретного человека он не мог. Бил в гущу. И ревущая внизу волна, и грохот в номере, от которого Пэддоку заложило уши, и разлетающиеся как в дорогом боевике пули, – все это и являлось тем, чего он так долго ждал. Он перебегал от одного окна к другому. Может, даже споткнулся о разложенные автоматы. Может, даже ударился ногой.

В 22:21 все еще раздавались выстрелы. В 22:24 полиция уже стояла под дверью номера 32/135. Что они стояли там четыре минуты? Вряд ли стучались в дерево с требованием «Откройте, полиция». Но в 22:28 Пэддок шарахнул через дверь и попал в ногу охраннику гостиницы.

Практически еще час под этой, уже дырявой дверью толкались копы, а потом спецназ. Что делал спецназ полчаса, если ехал он столько же, – непонятно, да и стыдновато.

Но, как пишут американские журналисты, «в 23:20 номер был взят штурмом». И то правда, что дверь в отелях выбивается с ноги.

В 23:58 полиция, наконец, сообщила, что все – можно заниматься мертвыми и ранеными спокойно.

В результате самого кровавого массового расстрела в США погибли 59 человек, еще 527 получили ранения.

В понедельник, 2 октября, котировки оружейных гигантов American Outdoor Brands и Sturm Ruger выросли на биржевых торгах на 4–5%.

Евгений Вышенков, Венера Галеева, «Фонтанка.ру»