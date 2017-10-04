«Яндекс»: У каждой четвёртой улицы в Петербурге – уникальное имя

Компания «Яндекс» проанализировала карты мегаполисов и выяснила, что Петербург – город с самыми длинными улицами, и почти каждая четвёртая из них носит характерное только для Северной столицы название.

Согласно основанному на данных «Яндекс.Карт» исследованию, которое опубликовано 4 октября, сервису известна 2 тысячи 81 петербургская улица. При этом 193 безымянные. Зато 548 транспортных и пешеходных артерий (26,3%) получили уникальные «имена». К примеру, только в Северной столице можно прогуляться по Малой Разночинной, Малой Карпатской улицам, пересчитать «линии» Васильевского острова или поспорить о склонении улиц Бармалеева и Цимбалина.

По данным аналитиков, 7% петербургских улиц получили имена в честь известных людей, больше 5% – отдают дань другим городам, а 3,9% – Советскому Союзу. Также встречаются и геометрические названия (Окружная, Малая линия).

Как подсчитали аналитики, улиц в Петербурге мало. В рейтинге по их количеству на одного жителя город занял предпоследнее место в топ-15 городов-миллиоников. Впрочем, объясняется это протяженностью улиц. Здесь Петербург занял первое место со средней протяжённостью магистралей в 939 метров. При этом самым длинным оказался проспект Энгельса – 11,4 километра, а самой короткой – Пригородная улица (31 метр).

По данным сервиса, улицы в Петербурге редко отклоняются от прямой линии. Самой кривой из них стала 2-я Малая улица. А из всех городов-участников исследования улицей с самым большим количеством изгибов стала Английская аллея в Павловске.

Всего аналитики «Яндекса» изучили 560 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктов. Из них только 11% носят редкие «имена», а самыми «затёртыми» стали Центральные, Молодёжные и Школьные – они встречаются от 7 до 11 тысяч раз.