Политическая «русская реклама» в Facebook предназначалась для ключевых для Трампа штатов

Политическая российская реклама была нацелена на ключевые для победы Трампа штаты США.

Об этом 4 октября сообщает CNN. По данным издания, реклама была «умело настроена» и, в частности, распространялась среди жителей Висконсина и Мичигана — в этих штатах Дональд Трамп опередил Хиллари Клинтон всего на 33400 голосов (10700 в Висконсине и 22700 в Мичигане).

«То, что реклама был сосредоточена на Мичигане и Висконсине, добавляет доказательство тому, что «русская группировка» использовала самый широкий спектр тактик для вмешательства в выборы», — говорят источники CNN.

Напомним, ранее в Facebook заявили, что российскую политическую рекламу посмотрели в соцсети более 10 млн человек. Подробный отчет об этом соцсеть передала в Конгресс США для расследования «российского вмешательства в американские выборы».