Минобороны РФ: В Сирии обезглавлена «Джабхат ан-Нусра»

В Министерстве обороны России заявили, что в результате удара авиации были уничтожены 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ. – Прим. ред.) в Сирии.

Об этом 4 октября пишет РБК. Кроме того, главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни, по информации Минобороны, находится в критическом состоянии — он потерял руку. «Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной, также уничтожены 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры», в том числе ближайший помощник аль-Джуляни начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи», — приводит издание слова официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.