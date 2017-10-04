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04.10.2017 09:05

ЦБ отозвал лицензию у Международного фондового банка

Центробанк отозвал лицензию на совершение финансовых операций у Международного фондового банка (МФбанк).

 

Об этом говорится в официальном сообщении ЦБ 4 октября. Регулятор уточняет, что решение принято из-за «крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности». Кроме того, у Банка России неоднократно возникали претензии к МФбанку, но тот не предпринял никаких действий для устранения нарушений. Теперь в финансовой организации вводится временная администрация.

 

МФБанк входил в систему страхования вкладов и занимал 327-е место в российской банковской системе. Напомним, накануне ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка. 


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