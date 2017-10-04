Двое с пистолетом забрали золото на миллион из ломбарда на Просвещения

Дюжину паллетов с драгоценностями унесли преступники из ломбарда в Калининском районе Петербурга 3 октября. Разбой встал заведению в крупную сумму.

Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера двое налётчиков ворвались в ювелирный магазин на втором этаже жилой девятиэтажки на проспекте Просвещения, 76. Чтобы справиться с двумя товароведами 54 и 38 лет, им хватило нескольких минут и пистолета, которым один из них угрожал сотрудникам магазина. Второй в это время руками громил витрины.

Перепуганные товароведы несколько раз нажали на тревожную кнопку, но к приезду охраны преступники успели сбежать. С собой они прихватили двенадцать паллетов с ювелирными изделиями общей стоимостью миллион рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье разбой. Сотрудники ломбарда рассказали полицейским, что искать нужно двух мужчин не старше 30 лет: высокого и низкого. Лица они особо не прятали, разве что один во время налёта прикрывался рукой.