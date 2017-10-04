Лавров: США устраивает провокации против российских военных в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Международная антитеррористическая коалиция в Сирии во главе с США устраивает «смертельные провокации против российских военных».

Об этом Лавров рассказал 4 октября в интервью арабской газете «Аш Шарк Аль-Аусат». «Деятельность возглавляемых США сил в Сирии вызывает много вопросов... В некоторых случаях эти силы косвенно побуждают террористов атаковать стратегические позиции, на которых Дамаск недавно восстановил свой юридический контроль, или намеренно совершать кровавые провокации против наших сил», — заявил министр.

Лавров обвинил Вашингтон в «двойных стандартах»: «Когда применяются двойные стандарты, террористы делятся на «плохих парней» и «хороших». Это вряд ли позволяет эффективно бороться с терроризмом», — уточнил чиновник.