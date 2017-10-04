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04.10.2017 08:20

Полиция разбирается в домашних родах, которые закончились смертью двух младенцев

Тела двух младенцев нашли полицейские в квартире дома в Невском районе Петербурга 3 октября. Их мать вызвала скорую только после родов.

 

Как стало известно «Фонтанке», в квартиру дома на Солидарности полицию вызвала бригада скорой. Медикам около часа дня позвонили родные 42-летней женщины, которая решила устроить естественные роды дома. К сожалению, они закончились трагедией — оба ее ребенка умерли.

 

Как удалось установить полиции, женщина не доверилась медицине не только в процессе, но и до родов — на учете по беременности в консультации она не состояла.

 

Причину смерти детей петербурженки теперь будут устанавливать эксперты, после чего решение о том, есть ли в этом состав преступления, примет Следком.


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