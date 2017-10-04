Полиция разбирается в домашних родах, которые закончились смертью двух младенцев

Тела двух младенцев нашли полицейские в квартире дома в Невском районе Петербурга 3 октября. Их мать вызвала скорую только после родов.

Как стало известно «Фонтанке», в квартиру дома на Солидарности полицию вызвала бригада скорой. Медикам около часа дня позвонили родные 42-летней женщины, которая решила устроить естественные роды дома. К сожалению, они закончились трагедией — оба ее ребенка умерли.

Как удалось установить полиции, женщина не доверилась медицине не только в процессе, но и до родов — на учете по беременности в консультации она не состояла.

Причину смерти детей петербурженки теперь будут устанавливать эксперты, после чего решение о том, есть ли в этом состав преступления, примет Следком.