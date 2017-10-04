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04.10.2017 08:15

Владельцам угнанных машин хотят помочь с налогами

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить владельцев угнанных автомобилей от необходимости каждый год получать справки в ГИБДД. Это нужно, чтобы не платить транспортный налог.

 

Авторы документа предлагают сделать так, чтобы ГИБДД, а не автовладельцы, уведомляло налоговую о возвращении машины законному собственнику. Только в этом случае фискальное ведомство должно возобновлять начисление налога.

 

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

 

 


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