Владельцам угнанных машин хотят помочь с налогами

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить владельцев угнанных автомобилей от необходимости каждый год получать справки в ГИБДД. Это нужно, чтобы не платить транспортный налог.

Авторы документа предлагают сделать так, чтобы ГИБДД, а не автовладельцы, уведомляло налоговую о возвращении машины законному собственнику. Только в этом случае фискальное ведомство должно возобновлять начисление налога.

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