Росгвардия предлагает регистрировать пневматическое оружие

Закон о об обязательной регистрации пневматики может быть внесен в Госдуму уже этой осенью, заявил зампред комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Об этом 4 октября пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости». «Они (граждане — ред.) лицензию не будут получать, но каждое оружие, которое они будут приобретать, они должны его регистрировать в регуляторе, в лицензионно-разрешительном органе, это в Росгвардии… Сейчас Росгвардия прорабатывает вопрос», — цитирует слова Выборного издание.