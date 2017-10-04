Верховный суд предлагает отказаться от мотивировок

Верховный суд РФ предложил провести реформу, которая снизит нагрузку на судей и упростит вынесение решений.

Об этом 4 октября пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет, что ВС РФ вносит в Госдуму сразу пакет законопроектов с поправками в Гражданский процессуальный (ГПК), Арбитражный процессуальный (АПК) и Уголовно-процессуальный кодексы (УПК), а также Кодекс административного судопроизводства (КАС). Если изменения будут приняты, то решения по многим делам больше не придется мотивировать, «отводы по экономическим спорам будут рассматривать сами отводимые судьи, апелляция станет единоличной, а граждане должны будут сами узнавать о заседаниях со своим участием».

Необходимость таких поправок в ВС объясняют необходимостью повысить «эффективность защиты прав граждан и организаций, улучшить качество правосудия, оптимизировать судебную нагрузку».

Как пишет «Коммерсантъ», самым важным изменением может стать отказ от составления мотивировочной части судебного решения по большинству дел. Суд будет только сообщать об удовлетворении или отказе в иске — без объяснения причин. Исключения в ВС готовы сделать только для нескольких типов дел — самых важных по мнению самих судей. В арбитраже это дела о взыскании средств с бюджетов и споры из публичных правоотношений, дела о банкротстве, споры по интеллектуальным правам и корпоративные споры, коллективные иски и дела с участием иностранных лиц и государств. В судах общей юрисдикции — еще споры о детях, о возмещении вреда жизни или здоровью, о восстановлении на работе, о правах на жилье, о защите пенсионных прав или интересов неопределенного круга лиц. Во всех остальных случаях объяснять причины решения суду больше не придется. Если, конечно, в Госдуме утвердят поправки.