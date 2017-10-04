Глава правительства Каталонии: Объявим независимость в ближайшие дни

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что автономия провозгласит независимость в ближайшие дни.

Правительство «начнет действовать в конце этой недели или в начале следующей», – рассказал Пучдемон в интервью BBC 4 октября. При этом он уточнил, что если Испания попытается взять под контроль каталонские власти, то это будет «ошибкой, которая изменит всё». Пучдемон также заявил, что до сих пор не было никаких контактов между испанским и каталонским правительством.

Напомним, ранее король Испании выступил против референдума и потребовал сохранять «единство страны».