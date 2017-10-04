Учитель рассказал, чего не будет у «Матильды» из-за Поклонской

Режиссёр Алексей Учитель вечером 3 октября на предпремьерном показе «Матильды» в столичном Центре документального кино рассказал, чего лишился его фильм «благодаря» Наталье Поклонской. Речь засняла на видео Ксения Собчак.

«Определённые люди благодаря Поклонской добились того, что у нас не будет никакой рекламы на телевидении. На нём вообще запрещено говорить «Матильда». Это беда всех нас. Если мы не будем побеждать такое мракобесие, то непонятно, куда вкатимся», — заявил режиссёр.

Тем не менее, по словам Учителя, интерес у зрителя к кинокартине огромный.

«В фильме мы не опускались до сплетен и старались выдержать тональность», — отметил автор «Матильды».

Вместе с тем, Учитель подчеркнул, что Поклонская хочет отправить его в тюрьму за экономические преступления, а именно за то, что он «не так потратил госденьги». Кроме того, режиссёр сообщил о своей уверенности в том, что депутат Госдумы продолжит свои попытки.

Чтоб вы понимали где мы живем🙈🙈🙈😳😳😳 Учитель о репрессиях фильма "Матильда". А чуть позже напишу о самом фильме Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 3 2017 в 1:46 PDT

Напомним, в конце сентября лидеру «Христианского государства» Александру Калинину предъявили обвинение по статье 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Речь идёт о давлении на кинотеатры в преддверии показа фильма «Матильда» — Калинин требовал отменить сеансы.