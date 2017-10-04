Смольный передал участок на Коммуны под строительство церкви

Приход храма иконы Божией Матери «Знамение» получил участок на улице Коммуны под строительство. Ранее именно сюда «перенесли» церковь, так и не построенную в парке Малиновка.

Распоряжение о передаче участка опубликовано на сайте Смольного 3 октября. Речь идет о территории в 3 172 квадратных метра по адресу улица Коммуны, участок 16. Срок строительства религиозного объекта и, соответственно, безвозмездного пользования землей – 10 лет.

Ранее сообщалось, что на угол улицы Коммуны и Водопроводной решено перенести проект церкви, не реализованный в парке Малиновка. «Фонтанка» неоднократно возвращалась к этой истории, которая началась в 2013 году. Тогда жители узнали об инициативе построить в парке 67-метровую церковь. Начались акции протеста и судебные иски. В результате к конфликту активно подключилось Законодательное собрание (настоятелем храма в Малиновке предполагалось сделать действующего настоятеля домовой церкви Мариинского дворца Петра Мухина). Территорию зеленых насаждений перевели в зону деловой застройки, однако затем в Смольном сообщили, что участку вернут рекреационное назначение. В 2015 году проект строительства был отменен, а под церковь выделили другой участок на улице Коммуны.