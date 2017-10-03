Стрелок из Лас-Вегаса требовал с казино 100 тыс. долларов

Стивен Пэддок, который расстрелял 59 человек в Лас-Вегасе, подавал иск к казино Cosmopolitan Hotel и требовал с них компенсацию 100 тыс. долларов за полученную травму.

Об этом 3 октября сообщает NBC. Юрист казино Марти Кравитц рассказал изданию, что 30 октября 2011 года Пэддок упал по дороге от магазина гостиницы к игорной зоне. Пострадавший утверждал, что причиной этому стала пролитая жидкость. Он подал в суд на Cosmopolitan Hotel и потребовал с них 32 тыс. долларов, которые он потратил на лечение, а также компенсацию морального ущерба. Суд Пэддок проиграл, на момент смерти он еще был должен 270 долларов за судебные издержки.

При этом источники NBC уверяют, что за несколько недель до того, как расстрелять толпу, Пэддок играл в Вегасе на общую сумму в 160 тыс. долларов. Неизвестно, выигрывал он или проигрывал, однако за неделю до трагедии стрелок перевел 100 тыс. долларов на Филиппины — по предварительной информации, деньги предназначались для его подруги.

Напомним, Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки 2 октября. В результате погибли 59 человек, 515 получили ранения. Сам стрелок покончил с собой. Инцидент стал самым массовым расстрелом в современной истории США. За него взяло на себя ответственность "Исламское государство" (организация запрещена на территории РФ), однако в ФБР не нашли связей между Пэддоком и ИГ.