Путин попросил Полтавченко «строить для хоккеистов»

Владимир Путин и Георгий Полтавченко осмотрели макет нового петербургского стадиона на выставке в Кремле.

Об этом 3 октября вечером сообщает РИА «Новости». Губернатор Петербурга рассказал президенту об особенностях стадиона — уникальном выкатном поле и раздвижной крыше. Путин признал, что сооружение красивое, но все равно остался недоволен. «Для хоккеистов бы еще строили», — сказал президент. Полтавченко пытался убедить главу государства, что городские власти и тут не отстают, но, похоже, Путин в это не очень поверил: «Да ничего не строите», — завершил беседу президент.