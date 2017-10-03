Чубайс рассказал о складном электробайке, сравнив его с айфоном

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс 3 октября в своем Facebook сообщил о начале производства складного электробайка. «Родителем» транспорта стала новосибирская OCSiAl — портфельная компания «Роснано».

В первую очередь Чубайс отметил, что новинка принципиально отличается от байков и велосипедов, «как «айфон» от кнопочных телефонов». В движение смартгаджет, назвать который решили UJET, будет приводиться с помощью двигателя весом 1,8 кг и мощностью в 4 кВт. Вес электробайка — мечта молодой худеющей барышни — 40 кг. Двигается он, по словам Чубайса, совершенно беззвучно. С базовой батареей «недобайк» сможет проехать 70 км.

После окончания поездки смартгаджет можно будет просто сложить и покатить за ручку, как чемоданчик. Ключом зажигания нового транспорта выступил смартфон. Кроме того, всеми функциями складного электробайка можно будет управлять, не снимая рук с руля, — либо клавишами, либо голосом.

О стоимости новинки Чубайс не рассказал. По данным СМИ, желающим приобрести электробайк нужно будет выложить порядка 600 тысяч рублей.