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03.10.2017 23:33
3 Комментариев

Как в Петербурге увольняют главных врачей

В Петербурге начались увольнения главных врачей, достигших возраста 65 лет. Пока в список уволенных попали 6 человек, по поводу которых у чиновников нет сомнений — они либо отметили, либо в ближайшее время отметят 70-летие.
Как в Петербурге увольняют главных врачей

Изменения в Трудовом кодексе РФ о предельном возрасте для главных врачей государственных клиник вступили в силу 1 октября. Новые нормы устанавливают планку для руководителей медицинских учреждений в 65 лет, и в 70 лет — для тех, кому коллектив клиники доверит продолжить руководство. По достижении этого возраста, их должны переводить на другие должности — по профессии. В Петербурге 24 клиники разного масштаба — от 800 коечного Клинического онкологического диспансера до скромного амбулаторного Центра для детей с психоневрологическими нарушениями – возглавляют руководители, достигшие возраста 65 лет.

Когда в городе случилась смена власти в системе здравоохранения — назначен новый губернатор Анна Митянина, а позже исполняющим обязанности председателя комитета по здравоохранению стал Евгений Евдошенко, было ясно, что смена руководителей медицинских учреждений неизбежна. Однако в отличие от предшественников, резких движений они предпринимать не стали — принятый Госдумой закон о предельном возрасте для руководителей упростил им эту задачу. И уже в день вступления закона в силу были уволены все, кому уже исполнилось 70 лет, либо исполнится в ближайшее время. Хотя даже Министерство здравоохранения не торопится увольнять руководителей своих учреждений — Якову Накатису (главный врач Клинической больницы №122 им. Соколова) исполнятся 70 лет в январе 2018 года, однако его контракт продлен на три года — до сентября 2020-го. Георгий Баиндурашвили (директор НИДОИ им. Турнера), уже отпраздновавшей 70-летний юбилей две недели назад, 77-летний Эдуард Айламазян (директор НИИ акушерства и гинекологии им. Отта), и Юрий Янов (директор НИИ уха, горла, носа) тоже остаются на рабочих местах.

Полностью материал читайте на сайте Доктор Питер


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комментарии пользователей (3)
Сильвер
4 октября 2017 г. 01:02
А Влади́мир Владимирович в курсе назначения нового губернатора в Санкт-Петербурге?)))
cfanya001
4 октября 2017 г. 00:51
Udel: просто перепечатать и то с ошибками. Это точно круто. Или намеренно.
Udel
3 октября 2017 г. 23:59
...новый губернатор Анна Митянина? Оригинальненько...
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