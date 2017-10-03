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03.10.2017 22:45

Российский рынок слияний и поглощений достиг максимума за 4 года благодаря «Роснефти»

За три квартала 2017-го объем сделок M&A (слияний и поглощений) с участием российских компаний достиг максимума с 2013 года.

 

Об этом 3 октября пишет РБК со ссылкой на отчет Thomson Reuters — Deal making in Russia 3Q 2017. Общая сумма сделок M&A достигла 18,2 млрд долларов (против 12,8 млрд в прошлом году). Рост по сравнению с 2016-м — 43%. Правда, издание уточняет, что весь рост обеспечен всего лишь одной сделкой — по покупке китайской нефтяной компанией CEFC China Energy («Хуасинь») акций «Роснефти» за 9,1 млрд долларов. Если бы не она, рынок бы показал худший результат с 2005 года.

 

Из-за этого вырос только сегмент поглощений российских активов иностранными инвесторами. Что касается сделок между отечественными компаниями внутри страны или поглощения российскими бизнесменами иностранных активов, то здесь рынок M&A оказался на дне — сумма сделок сократилась в 2017-м на 84,7% и достигла минимума с 2004 года.


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