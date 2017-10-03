Король Испании выступил против каталонского референдума

Король Испании Филипп VI заявил о «недопустимой нелояльности» организаторов референдума в Каталонии.

Об этом 3 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. Монарх уточнил, что действия организаторов плебисцита «безответственны и ставят под угрозу экономику страны». Король потребовал «строго следовать» испанской конституции и сохранять единство страны.

Напомним, референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября, он сопровождался беспорядками, в которых пострадали более 700 человек. За независимость проголосовали 90% из тех, кто пришел на участки. Испанские власти объявили плебисцит нелегетимным. «Фонтанка» подробно писала о том, как проходил референдум.