Минтранс: Судьба «ВИМ-авиа» — в руках кредиторов

Дальнейшая судьба проблемной авиакомпании зависит от кредиторов, заявил 3 октября министр транспорта РФ Максим Соколов.

Об этом сообщают «Ведомости». Соколов уточнил, что долги «ВИМ-авиа» превышают 11 млрд рублей — около 7 млрд перевозчик задолжал финансовым организациям; 1,5 млрд — отечественным аэропортам и органам организации воздушного движения; 3 млрд — иностранным аэропортам. При этом о своих правах еще не заявляли лизинговые компании: «Лизинговые компании пока не предъявили претензий, поскольку с пониманием относятся к той фазе операции, которая идет по вывозу туристов и пассажиров, но, очевидно, тоже будут иметь претензии», — заявил Максим Соколов.

Справка:

О серьёзных проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно 23 сентября (хотя задержки как чартеров, так и регулярных рейсов у компании начались с лета). Тогда в Домодедово из-за долгов перед поставщиками топлива задержали первые 19 рейсов. Проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «мошенничество», аресту гендиректора и главбуха компании, а также бегству владельца «ВИМ-Авиа» за границу. Отдуваться за них пришлось министру транспорта, которому президент РФ влепил дисциплинарное взыскание за ситуацию с авикомпанией.

На срочном совещании Росавиации удалось договориться с семью компаниями об осуществлении внутренних рейсов за «ВИМ-Авиа»: их будут осуществлять «Уральские авиалинии», «АйФлай», «Ред Вингс», «НордСтар», «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия». Часть расходов на полеты в том числе и бортами «ВИМ-Авиа», где было введено внешнее управление, возложили на «Аэрофлот». Несколько сотен туристов удостоились полета самолетами президентского отряда.