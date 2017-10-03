«Автопарк № 6 “Спецтранс”» получил участок в Каменке под мусороперерабатывающий технопарк

Смольный предоставил «Автопарку № 6 «Спецтранс»» участок в 11,4 га в промзоне «Каменка». Инвестор построит здесь мусоропрерабатывющий комплекс за миллиард рублей.

Распоряжение городского правительства опубликовано на сайте Смольного 3 октября. Инвестору передается участок в 114 тысяч квадратных метров по адресу поселок Левашово, Горское шоссе, участок 2 (юго-западнее дома № 18, корпус 5, литера Б). Цель — строительство объектов хранения и обезвреживания отходов. Ежегодная арендная плата составляет 2,2 млн рублей, построить предприятие необходимо за шесть лет.

О том, что компания намерена построить технопарк «Экологическая альтернатива», стало известно в ходе ПМЭФ-2017. Кластер должен состоять из завода по термическому уничтожению отходов, мусоросортировочного комплекса, завода по переработке пластика и производству топлива из отходов. Предполагаемая мощность мусоросжигающего корпуса — 7 тысяч тонн, расходы — около миллиарда рублей. 31 мая строительство комплекса было признано стратегическим инвестиционным проектом.

Сейчас «Автопарк № 6 «Спецтранс»» является крупнейшим автотранспортным предприятием, которое занимается вывозом отходов в Петербурге, вместе с «Автопарком № 1 "Спецтранс"» компания контролирует около 80 % рынка и ежегодно обслуживает более полутора миллионов жителей, вывозя 3,5 млн кубометров отходов. В состав компании входят две площадки: автобаза у дома № 59 по проспекту Энергетиков и мусороперегрузочный комплекс на Автобусном переулке в Коломягах. Выручка по итогам 2016 года составила 1,27 млрд рублей, чистая прибыль — 19 млн.