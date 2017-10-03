Эксперта, проверявшего Европейский университет, связали с защитой диссертационной «липы»

Эксперт Рособрнадзора Ирина Широкорад, проводившая в сентябре внеплановую проверку Европейского университета в Петербурге, могла иметь отношение к защите «липовой» кандидатской диссертации. К такому выводу, как стало 3 октября известно «Фонтанке», пришло сетевое сообщество «Диссернет».

Активисты разместили на своём сайте результаты экспертизы кандидатской работы Яна Голованова «Исторический опыт многопартийности в становлении и развитии российского общества в 1991-1999 годы», защищённой в 2010 году. Ирина Широкорад выступала в качестве официального оппонента, но, как следует из данных «Диссернета», не заметила в сочинении многостраничных заимствований.

Более чем на 16 страницах диссертации Голованов без ссылок использует доклад А. Кулика «Российская многопартийность: модель догоняющей политической модернизации». Однако, что интереснее, диссертант также забыл сослаться на статью Григория Голосова «Политические партии и электоральная политика в 1993-1995 гг.». Голосов – политолог и профессор Европейского университета, статья была опубликована в сборнике «Первый электоральный цикл в России», вышедшем под редакцией другого политолога и профессора ЕУ СПб Владимира Гельмана.

В приёмную Ирины Широкорад, являющейся проректором Государственного университета по землеустройству, «Фонтанка» 3 октября звонила шесть раз, но пока не смогла застать эксперта на рабочем месте. Мы также написали проректору письмо, на него ответ пока не пришел.

Напомним, Ирина Широкорад вместе с еще двумя инспекторами Рособрназдора в сентябре участвовала в проверке здания Европейского университета на Гагаринской улице, 6/1. Комиссия заключила, что помещение не приспособлено к обучению студентов с ограниченными возможностями http://m.fontanka.ru/2017/09/28/106/. Кроме того, вуз якобы не доработал программу повышения квалификации по направлению «Новейшие методы социологических исследований города».