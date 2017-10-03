На главу штаба Навального в Петербурге составляют протокол за нарушение порядка проведения митингов

Полицейские составляют протокол за нарушение порядка организации митингов в отношении координатора петербургского штаба Алексея Навального Полины Костылевой. Об этом 3 октября «Фонтанке» сообщила сама Костылева.

В эти минуты она находится на Садовой улице — во 2-м отделе полиции. По словам Костылевой, сотрудники составляют протокол по статье «Нарушение установленного порядка организации митинга» (часть 1 ст. 20.2 КоАП РФ). После этого, сообщила оппозиционер, её обещали отпустить из отдела.

Вечером 3 октября полиция нагрянула в офис штаба Навального на Вознесенском проспекте. Представители штаба сообщили, что сотрудники изымают агитационные материалы. Как писала «Фонтанка», речь идёт о листовках, которые ранее распространялись среди жителей Петербурга. На них якобы размещен призыв принять участие в оппозиционной не санкционированной властями акции.