На главу штаба Навального в Петербурге составляют протокол за нарушение порядка проведения митингов
Полицейские составляют протокол за нарушение порядка организации митингов в отношении координатора петербургского штаба Алексея Навального Полины Костылевой. Об этом 3 октября «Фонтанке» сообщила сама Костылева.
В эти минуты она находится на Садовой улице — во 2-м отделе полиции. По словам Костылевой, сотрудники составляют протокол по статье «Нарушение установленного порядка организации митинга» (часть 1 ст. 20.2 КоАП РФ). После этого, сообщила оппозиционер, её обещали отпустить из отдела.
Вечером 3 октября полиция нагрянула в офис штаба Навального на Вознесенском проспекте. Представители штаба сообщили, что сотрудники изымают агитационные материалы. Как писала «Фонтанка», речь идёт о листовках, которые ранее распространялись среди жителей Петербурга. На них якобы размещен призыв принять участие в оппозиционной не санкционированной властями акции.
Справка:
После полуночи 3 октября на набережной реки Карповки, напротив корпункта телеканала «Россия», были задержаны четверо волонтеров штаба Навального, девушки в возрасте от 20 до 24 лет. Они раздавали листовки с призывом прийти на акцию Навального в Петербурге. Вместе с двумя сотнями агитлистов их доставили в отдел полиции — силовики посчитали, что активистки ведут незаконную агитацию и зовут на не санкционированный властями митинг.
Оппозиционный политик и его команда считают, что если им не выдали на руки отказ в митинге, то его можно считать «автоматически» согласованным. Так или иначе, из-за административного ареста, который накануне наложил на Навального московский суд – за призыв на несогласованную акцию в Нижнем Новгороде – приехать в Петербург в ближайшие 20 дней политик не сможет.