Генпрокуратура сомневается в соответствии занимаемой должности главы Росавиации

Генеральная прокуратура России предложила министерству транспорта рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александр Нерадько.

Об этом 3 октября пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости». «Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, в том числе о соответствии занимаемой должности руководителя Росавиации Нерадько А.В. и его заместителя Клима О.С.», — цитирует издание представление надзорного ведомства. В министерстве получили этот документ, сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, в ночь с 27 на 28 сентября несколько авиакомпаний и турфирм получили фотографию, на которой запечатлен «указ» президента об отставке главы Росавиации Александра Нерадько. Тогда пресс-служба Росавиации и премьер-министра Дмитрия Медведева опровергли факт существования подобного документа.