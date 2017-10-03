Унижение за свой счет

После саентологов спецслужбы Петербурга пришли в НКО, тоже практикующую систему наказаний для личностного роста. Вместе с тем, методикам арестованного коуча Маркелова признательны ведущие российские корпорации.

В некоммерческой организации «Зеора» ФСБ нашла систему унижений человеческого достоинства – по тому же принципу три месяца назад были обезглавлены саентологи Петербурга. Уголовные дела возбуждены на основе внутренних технологий, использующих казарменную систему воспитания личности. Без поощрения нет наказания, и наоборот. Но теперь пороть клиента за его счет – опасно.

Если верить отправленному под домашний арест тренеру (коучу) Виктору Маркелову, он практикует личностный и корпоративный рост в течение семнадцати лет, проводит по 35 тренингов в год, наработал аудиторию 27 тысяч человек, заработал миллионы. Занятие, прерванное 1 октября по инициативе ФСБ, должно было принести ему около ста тысяч рублей.

Маркелов работал под эгидой социально ориентированной НКО «Зеора», созданной его супругой Ольгой (тоже под домашним арестом) в апреле 2012-го. Следственный комитет, возбудивший дело по статье 239 УК «Создание организации, посягающей на личность и права граждан», увидел в технологиях «Зеоры» систематическое унижение чести и достоинства участников.

Платные семинары Маркелова якобы основаны на методике американской тренинговой компании «Лайфспринг». Принцип «Lifespring» (источник жизни) был придуман в США более сорока лет назад. В его основе, как правило, трехэтапная инициация - базовая, продвинутая (или трансформационная) и лидерская.

В практике «Зеоры» действительно был печальный случай. Клиентка в июле 2014 года оказалась под поездом на четвертый день после тренинга. Следствие не нашло признаков доведения до самоубийства, но осадок остался. Маркеловы, в общем-то, резонно парировали:

«Она был не только на тренинге, но и в магазине, такси, семье».

Маркелов выступал в двух ролях – как гуру личной эффективности и бизнес-тренер. Его услугами, если верить благодарственным письмам и фотоотчетам на сайте «Зеоры», пользовались Ростелеком, МТС, Лукойл, Сбербанк и другие.

На отправленные в компании запросы к моменту публикации успел ответить только филиал «Ростелекома» в Петербурге:

«Сотрудники проходили обучение в указанной компании в 2014 году. Однако это не были тренинги личностного роста, наши специалисты проходили плановое обучение по стандартным бизнес-программам».

За довольно короткое время разгром «Зеоры» стал вторым случаем, когда ФСБ проявила чуткость по отношению к униженным. По тому же принципу были обезглавлены саентологи Петербурга. Чекисты нашли экстремизм в системе дисциплинарных взысканий, которые накладывались на членов религиозного объединения за проступки. А так как дело по эстремизму требует коллективную жертву, то следственная служба ФСБ внесла всех провинившихся саентологов в отдельную социальную группу fontanka.ru/2017/06/07/142/. На судебных слушаниях по арестам руководители саентологов были искренне удивлены открытиям следствия:

«С января 2014 года осуществлялось публичное унижение человеческого достоинства лиц, которых они (фигуранты. – Прим. ред.) выделяют в отдельную социальную группу «Источники неприятностей». Из перечисленных на слушаниях унижений – запрет на общение с высокопоставленным специалистом-саентологом и на изучение определенных разделов философии.

В «Зеоре», кажется, тоже применялся воспитательный метод кнута и пряника. Психотерапевт Дмитрий Ющенко, изучающий тренинги и их влияние на человека, в беседе с «Фонтанкой» отметил:

«Слушателя Лайфспринга эмоционально раскачивают. Вводят в подавленное состояние указанием на недостатки, но обязательно сменяют эмоциональным подъемом. И так попеременно. Слушатель выходит на улицу, возвращается в семью, где нет эмоционального огня, и его тянет обратно. Унижение – конечно, не цель тренингов, а способ провести слушателя через серию эмоциональных качелей. Целевая аудитория лайфспрингеров широка, почти безгранична – от студентов до успешных бизнесменов. Их объединяет нехватка эмоциональной «движухи» в обычной жизни».

Принцип качелей в «Зеоре» подтверждают слушатели семинаров. Например, петербуржец с ником Mihail_Molot на своей странице в «Живом журнале» отмечал:

«Главная практика тренера заключалась в том, чтобы спровоцировать слушателя на стандартные ошибки и тыкать носом до тех пор, пока клиенту не станет ясно, что он «косячит». Для многих людей это весьма болезненно, но, должен заметить, эффективно».

Решение покончить с «Зеорой» в Петербурге принято 28 августа, когда возбуждено уголовное дело. По словам адвоката Андрея Макаркина, в материалах есть указание на потерпевших, но они, по предварительным данным, личности в «Зеоре» довольно случайные. Пришли недавно, вели себя странно.

«Вы хотите сказать, провокаторы?» – спросила защитника «Фонтанка».

«Я воздержусь от этого слова».

Собеседник уточнил, что прямой причинно-следственной связи дела с гибелью женщины в 2014 году нет.

По данным «Фонтанки», Следственный комитет в обоснование обвинения Маркеловым положил заключение эксперта и показания некоего свидетеля Черникова.

«Мы ознакомились с заключением. Оно носит сугубо предположительный характер. Грубо говоря, методики могли привести к последствиям, а могли не привести», – пояснил Андрей Макаркин.

Присутствие в материалах дела свидетеля Черникова защитник не стал комментировать. По информации «Фонтанки», это Сергей Черников – ближайший помощник Маркеловых, организатор тренингов. На телефон он 3 октября не отвечал, в соцсети написал:

«Все, что произошло с компанией... это ужасно».

В тот же день, 28 августа, Минюст отправил иск о ликвидации НКО «Зеора» (зарегистрирован в Невском суде 18 сентября fontanka.ru/2017/10/03/033/). Ведомство проводило проверку организации в марте-апреле 2016 года. Посчитало, что характер деятельности не соответствует ее наименованию «социально ориентированная». Также вменены «бумажные» нарушения. Нет уведомлений о продолжении деятельности на следующий год, не избран председатель совета директоров. В октябре 2016-го «Зеору» мировой судья оштрафовал на 10 тысяч рублей за невыполнение предписания Минюста, но так как сведения о продолжении деятельности в Минюст по-прежнему не отправлены, нарушение считается грубым, а потому решение – ликвидировать организацию. Рассмотрение иска назначено на 18 октября.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»