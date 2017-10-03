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03.10.2017 23:13
3 Комментариев

Оборона ЕУ

Студенты, преподаватели, научные сотрудники и ректорат пытаются спасти один из лучших частных вузов в Петербурге. В Европейском университете готовы к “маскам-шоу” и даже задумались о переезде на Кипр.
Оборона ЕУ
Александр Николаев/Интерпресс

Власти Петербурга обещают выселить Европейский насильно, если до 10 октября бывший вуз добровольно не покинет здание особняка Кушелева-Безбородко. В ректорате готовы к обороне: ведь пока администрацию университета никто не освобождал от ответственности за сохранность исторических интерьеров и до того, как предметы охраны примет специальная комиссия КГИОП, покинуть здание особняка руководство университета не может. На встрече с профессорами, сотрудниками и уже бывшими студентами ЕУ ректор Николай Вахтин рассказал о будущем пока не учебного заведения и о том, как тотальная бюрократия может погубить Россию.

Встреча в Европейском университете 3 октября началась с краткого пересказа всех последних новостей, которые могли каким-то образом не дойти до бывших студентов, выпускников и профессуры. Им в условиях постоянного прессинга альма-матер не хватает информации о том, как ведется ее защита, о чем самые активные и сообщили в письме ректору Николаю Вахтину. В любом государственному университете такое представить сложно, а в небольшом частном ЕУ ректор тут же созвал встречу, чтобы отчитаться о работе.

Во-первых, рассказал он, комиссия Рособрнадзора провела проверку документов и на этом основании рекомендовала отказать вузу в предоставлении новой лицензии. «Нам прислали документ, из которого не совсем ясно, какие к нам претензии. Написано, например, «отсутствие программы по социологии города», но она была предоставлена проверяющим, вероятно, ее просто не нашли в кипе бумаг. Но это-то как раз понятно. Еще одна претензия: наше новое здание не приспособлено для инвалидов. Каким именно образом не приспособлено, не сказано», – спокойно, сдерживая эмоции, сказал Вахтин. По его словам, администрация института обратилась к проверяющим, чтобы уточнить, о чем идет речь, но получила неожиданной ответ: «Рособрнадзор – это контрольный орган, а не консультативный». «Это и называется избирательное правоприменение. Если вы были в нашем новом здании, то видели, что в нем довольно много сделано, например, лифт есть. Здесь же, в особняке, где мы проучились легально 23 года, не было», – добавил он. Сейчас Европейский университет, чтобы удовлетворить Рособрнадзор, обратился к обществам инвалидов и медицинским организациям с просьбой поспособствовать в экспертизе здания.

Еще одна насущная проблема ЕУ – выезд из здания особняка Кушелева-Безбородко. Год назад комитет имущественных отношений разорвал договор аренды, суды по этому решению были проиграны. На встрече с вице-губернатором, главой КИО ректор Николай Вахтин договорился, что вуз съедет до конца октября. «Но я прекрасно понимаю, что до того, как предметы охраны, с которыми нам отдавали в аренду здания, не будут под опись возвращены городу, я отсюда не уеду. Я прекрасно понимаю, что пройдет время, а мне потом скажут: «а где ручка от такой-то двери особняка?»».

Несмотря на договоренности с одним комитетом, в планы ЕУ вмешался другой – комитет по контролю за использованием имущества. В вуз, потерявший лицензию, не так давно появившееся ведомство прислало письмо о необходимости съехать до 10 октября. Как назло, после этого мобильный вице-губернатора перестал отвечать, а в приемной никак не могли с ним соединить.

«Мы понимаем, что может произойти после 10 октября. Это же то ведомство, которое сносило ларьки у Сенной. Но я отсюда никуда не уеду, пока не будет акта о передаче предмета интерьеров КГИОП, будь здесь хоть маски-шоу, хоть автозаки», – по-прежнему спокойно произнес ректор.

Что самое необъяснимое в сложившейся ситуации, так это то, что учредители ЕУ Алексей Кудрин, Михаил Пиотровский и действующий ректор трижды обращались за поддержкой к Владимиру Путину, и трижды получали в ответ положительную резолюцию, но воз поехал в другую сторону. Проблемы ЕУ связывают с назначением Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ, которые могут лечь в основу программы будущего кандидата в президенты. Как известно, Кудрин не единственный, кто готовит свои предложения, а конкуренция – дело серьезное.. Но рассуждать о правдоподобности этой или какой-либо иной версии на встрече Вахтин отказался: «Журналисты уже расписали все мыслимые и немыслимые варианты».

Что касается конкретных планов обороны ЕУ, то пока их два: А – получить лицензию, если же нет, то B – бороться за ее получение. Среди методов борьбы – самые разнообразные, ректорат намерен снова идти в суд, выпускники и уже бывшие студенты настроены более радикально. На встрече они аккуратно поинтересовались, не имеет ли руководство возражений против организации протестных акций. В ответ получили совет: лучше написать личное обращение в Рособрнадзор, что оказались лишены возможности получить образование. Для порядка 100 экс-студентов это действительно так. Когда у вуза начались проблемы, около 10 человек перевелись в другие учебные заведения. После окончательного лишения лицензии оставшиеся автоматически были отчислены. Теперь их не могут принять в другие вузы, чтобы они завершили образование и закончили начатую диссертацию. Кроме того, примерно 20 иностранцев, учившихся в ЕУ, остались без возможности продлить визы и жить в предоставляемом обучающимся жилье. В ЕУ осторожно обещают: выдадим дипломы, рано или поздно. Бороться за лицензию готовы до бесконечности. «Надежда на разум даёт мне основание верить, что в будущей книге об истории ЕУ мы просто напишем: 2017 год был для нас сложный», – успокаивал Вахтин.

Пока же вуз работает, как научно-исследовательский институт. От его профессоров ждут еще большей научной активности: статей, книг и чтения лекций в рамках научно-практических конференций. Ректор подчеркнул: научную деятельность вести не запрещено, пока, но нужно четко разграничивать ее с образовательной. Таким образом ЕУ сможет проработать еще 2-3 года. Вероятно, затем могут закончиться спонсорские деньги: не все инвесторы согласились жертвовать средства после того, как вуз потерял лицензию. «Думали ли мы о переезде? Думали. И еще до того, как у нас все это началось. Думали даже о Кипре. Но вот одно но: это будет уже не Европейский университет в Санкт-Петербурге», – заключил ректор.

Под конец своей речи он перешел на эмоции, так и назвав заключительную часть своего выступления. «В отечестве происходит тотальная бюрократизация всех сфер человеческой деятельности. Когда моя коллега Алла Самолетова ездила в Рособрнадзор, при ней с грузовиков выгружали 27 коробок документов для того, чтобы оформить лицензию для какого-то регионального вуза. А ведь в стране 3 тысячи вузов. Разве это все можно прочитать? То, что написать можно, мы знаем. Похожая ситуация сейчас происходит в Академии наук. Федеральное агентство требует от всех институтов бесконечную отчетность, которую никто не читает. … Слава богу, что пока еще нет стандартов научной деятельности и не придумали никакого Роснаукнадзора, и мы можем спокойно заниматься наукой. Ведь современное государство, если оно хочет оставаться современным, и если оно хочет оставаться государством, не может существовать без науки и образования, динамичных, быстрых и хорошо реагирующих на ситуацию в мире. Отсутствие у нас возможности развивать такую науку и такое образование представляет, по моему убеждению, угрозу национальной безопасности страны и ее конституционного строя, и этим должно озаботиться правительство нашей страны, но этим оно не занимается».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (3)
van
3 октября 2017 г. 23:26
ЕУ — мелко. Ждём, когда же наконец придут в ВШЭ.
Майор Пронин
3 октября 2017 г. 23:22
Кому-то это здание уж очень приглянулось.
Udel
3 октября 2017 г. 23:19
ЕУ? УЕ...
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