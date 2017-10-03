“Фонтанка” за 60 секунд — 3 октября

Создатели проекта LIGO получили Нобелевскую премию (на минуточку 1,12 млн долларов) отчасти благодаря российским ученым. У нас есть для вас разъяснения.

Слезоточивый газ, резиновые пули, окровавленные лица, полиция, пожарные, пенсионерки. Это не Каталония. Это — Каталуния. Потому что они считают, что так правильно.

Координатора петербургского штаба главного оппозиционера всея Руси Полину Костылеву задержали. Петербург сосредотачивается.

«Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. 8 человек-иностранцев бегают и за "Зенит", играют в Лиге Европы. Вот молодец. И два гражданина РФ и один вратарь. Интересно вы нам всё рассказали», — сказал Путин притихшему Фурсенко. А теперь расскажи, что у тебя был тяжелый день.

А теперь достанется «Зениту». «Фонтанка» поговорила с одним из самых неоднозначных воспитанников петербургского футбола – Владимиром Быстровым.

Все послушные дети на осенних каникулах будут отдыхать, а суворовцы — переезжать. ЗВО гарантирует.

Президент подписал указ о назначении начальником ГИБДД по Петербурге полковника Алексея Семенова. Рулите спокойно, товарищи.

С завтрашнего дня Петербург перейдет на регулярное отопление. Теперь лето уже точно кончилось.

Минобрнауки передумало присуждать степень доктора исторических наук петербургскому историку Кириллу Александрову, защитившему в 2016 году диссертацию. Потому что защищал он не ее, а генерала Власова.

Два современных классика – Дмитрий Быков и Виктор Пелевин – выпустили новые романы. Обозреватель «Фонтанки» прочитал оба и рассказывает, как ему теперь живется с этими знаниями.