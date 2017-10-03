Фурсенко о критике Путина: Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко прокомментировал критику президента России Владимира Путина во вторник, 3 октября.

Напомним, Путин в беседе с Фурсенко попенял ему на большое количество иностранных футболистов в составе клуба.

«Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику. Мы согласны с тем, что надо развивать российский футбол, но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург: приехали иностранные архитекторы, а теперь это наше достояние. Так же будет и с «Зенитом». Из группы на ЧМ-2018 мы выйдем точно. Уверен, что составим конкуренцию самым сильным командам», — цитирует Фурсенко «Р-Спорт».

На матче Лиги Европы против «Реал Сосьедада» в стартовом составе «Зенита» вышли восемь иностранных футболистов и всего три россиянина.