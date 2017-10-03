В среду в Петербурге снова будет дуть сильный ветер

Сильный ветер и дождь ждут Петербург 4 октября. Сегодня в городе дуло так, что падали дорожные знаки.

Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в среду, как и во вторник, в городе обещают ветер порывами до 15 метров в секунду. Ночью он будет сопровождаться дождями, которые частично перейдут и на дневную «смену».

Температура воздуха ночью не поднимется выше девяти, а днем – 11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС предупреждало о сильном ветре и вчера. Он весь день раскачивал светофоры над магистралями Петербурга, а к вечеру на машину, припаркованную у дома №13 по Среднему проспекту Васильевского острова, порывом снесло дорожный знак.