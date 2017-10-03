Дело Улюкаева осталось без сечинских колбасок

Следствие ходатайствовало об уничтожении самого вкусного вещественного доказательства в деле экс-министра экономики РФ Алексея Улюкаева – «корзинки с колбасками от Сечина». Об этом 3 октября сообщают федеральные СМИ.

Ходатайство следствия Басманный суд столицы удовлетворил еще весной, но о том, что колбасу, увы, ликвидировали, стало известно только сегодня.

Напомним, непосредственно перед своим задержанием Улюкаев приехал на назначенную Сечиным встречу. После разговоров о нефти за чашечкой чая он получил в подарок корзину – традиционный колбасный подарок главы «Роснефти» своим партнерам по бизнесу и друзьям. В случае с Улюкаевым «презентом» в корзинке оказались меченые два миллиона долларов.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, он вымогал у «Роснефти» $2 млн за одобрение сделки по приватизации «Башнефти» и «общее покровительство» в дальнейшем. Бывший министр, в свою очередь, обвинял Сечина в провокации взятки.