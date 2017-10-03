Задержана координатор петербургского штаба Навального
Координатора петербургского штаба главного оппозиционера страны Полину Костылеву задержали после визита полицейских вечером 3 октября. Об этом сообщает команда Алексея Навального в Северной столице.
Как писала «Фонтанка», сотрудники нагрянули на Вознесенский проспект, 33, и, по словам представителей штаба, начали изымать агитационный материал. Речь идёт о листовках, которые ранее распространялись среди жителей Петербурга. На них якобы призыв принять участие в оппозиционной не санкционированной властями акции.
«Координатор штаба Полина Костылева задержана», – сообщают её единомышленники.
Дозвониться до девушки «Фонтанке» не удалось. Её телефон находится в зоне действия, однако на звонки Костылева не отвечает.
Справка:
После полуночи 3 октября на набережной реки Карповки, напротив корпункта телеканала «Россия», были задержаны четверо волонтеров штаба Навального, девушки в возрасте от 20 до 24 лет. Они раздавали листовки с призывом прийти на акцию Навального в Петербурге. Вместе с двумя сотнями агитлистов их доставили в отдел полиции - силовики посчитали, что активистки ведут незаконную агитацию и зовут на не санкционированный властями митинг.
Оппозиционный политик и его команда считают, что если им не выдали на руки отказ в митинге, то его можно считать «автоматически» согласованным. Так или иначе, из-за административного ареста, который накануне наложил на Навального московский суд – за призыв на несогласованную акцию в Нижнем Новгороде, – приехать в Петербург в ближайшие 20 дней политик не сможет.