Задержана координатор петербургского штаба Навального

Координатора петербургского штаба главного оппозиционера страны Полину Костылеву задержали после визита полицейских вечером 3 октября. Об этом сообщает команда Алексея Навального в Северной столице.

Как писала «Фонтанка», сотрудники нагрянули на Вознесенский проспект, 33, и, по словам представителей штаба, начали изымать агитационный материал. Речь идёт о листовках, которые ранее распространялись среди жителей Петербурга. На них якобы призыв принять участие в оппозиционной не санкционированной властями акции.

«Координатор штаба Полина Костылева задержана», – сообщают её единомышленники.

Дозвониться до девушки «Фонтанке» не удалось. Её телефон находится в зоне действия, однако на звонки Костылева не отвечает.