Канадскому «акту Магнитского» предстоит получить одобрение Великобритании

Канада самостоятельна в принятии закона «О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей», который в том числе коснётся официальных лиц РФ. В то же время решение канадских парламентариев будет рассмотрено другими странами, пояснила «Фонтанке» президент Российского общества изучения Канады, член учёного совета Института США и Канады РАН Татьяна Кузьмина.

«Навязать Канаде никто ничего не может. Но есть негласные общие взгляды стран большой семёрки. К тому же Канада – член Британского содружества. И этот акт должен пройти утверждение генерал-губернатором Канады, который представляет королеву Великобритании», – сказала эксперт.

По словам Кузьминой, в результате принятия в Канаде «акта Магнитского» её экономическое сотрудничество с Россией вряд ли пострадает.

«Вероятнее всего будут ограничения по персоналиям. Расширение списка официальных лиц Канады, кому закрыт въезд в РФ», – уверена эксперт.

Законопроект «О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей», аналогичный так называемому «акту Магнитского», принятому в США, предусматривает замораживание активов и отмену виз для чиновников из Мьянмы, Ирана, Венесуэлы, Вьетнама и России, подозреваемых в нарушении прав человека. Одним из его лоббистов является глава МИД Канады Христиа Фриланд. С весны 2014 года ей и ещё 12 официальным лицам Канады запрещён въезд в РФ.

В понедельник, 2 октября, члены нижней палаты канадского парламента устно проголосовали за принятие проекта «Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств», аналогичного американскому «акту Магнитского». Завтра, 4 октября, документ будет рассмотрен в канадском сенате.