Бомбы на Балтийском вокзале не нашли

Транспортная полиция закончила проверку подозрительного предмета, найденного в зале вокзала в Петербурге вечером 3 октября. Переполох произошел из-за чьей-то забывчивости.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, проверочные мероприятия закончились на Балтийском в районе шести часов и продолжались около 40 минут. В сумке, которую в ходе патрулирования нашли в зале ожидания сотрудники управления, были вещи, которые, видимо, оставил какой-то пассажир.

В здание вокзала после эвакуации снова стали запускать людей. Поезда во время проверки ходили по расписанию.