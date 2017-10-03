В петербургский штаб Навального пришла полиция

Полицейские вечером 3 октября нанесли визит оппозиционерам на Вознесенский проспект, 33, – там располагается петербургский штаб Алексея Навального. Об этом сообщают сами представители штаба.

Тем временем оппозиционный политик и координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров рассказал «Фонтанке», что к единомышленникам Навального полиция пришла из-за агитационных листовок. Якобы на них – призыв принять участие в несанкционированной акции.

«Таким образом, полагаю, полицейские пытаются воспрепятствовать агитации, ищут след этих листовок в штабе», – говорит Пивоваров.

Ранее четверо волонтеров штаба Навального, девушки в возрасте от 20 до 24 лет, были задержаны после полуночи 3 октября на набережной реки Карповки, напротив корпункта телеканала «Россия». Они раздавали листовки с призывом прийти на акцию Навального в Петербурге. Вместе с двумя сотнями агитлистов их доставили в отдел полиции – силовики посчитали, что активистки ведут незаконную агитацию и зовут на не санкционированный властями митинг.

Напомним, что у самого оппозиционного политика и его команды другое мнение — они полагают, что если им не выдали на руки отказ в митинге, то его можно считать автоматически согласованным. Так или иначе из-за административного ареста, который накануне наложил на Навального московский суд – за призыв на несогласованную акцию в Нижнем Новгороде, – приехать в Петербург в ближайшие 20 дней политик не сможет.