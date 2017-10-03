Путин — Фурсенко: Молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол, а за «Зенит» 8 иностранцев играют

Президент России Владимир Путин упрекнул главу «Зенита» Сергея Фурсенко в большом количестве легионеров в составе петербургского клуба.

Критику президента Фурсенко услышал во вторник, 3 октября, во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта в Москве.

Президент питерского «Зенита» говорит президенту России о перспективах российского футбола. Выражение лица Путина — бесценно pic.twitter.com/vwYgHYU0QD — RTVI (@RTVi) 3 октября 2017 г.

«Клубам нужно научиться зарабатывать деньги самим. Иначе мы навсегда станем финансовым обременением федеральному или региональному бюджету. Последнее время рекламодатели стали активнее проявлять внимание к российскому футболу. Если игра будет зрелищной, на наших стадионах будут аншлаги, тогда телевизионные права на матчи и прочие вложения будут адекватными. И тогда все скажут, что футбол — это истинно русская игра», — заявил Фурсенко, согласно «Чемпионат.com».

В ответ на это Путин припомнил президенту «Зенита» последний матч клуба в Лиге Европы против «Реал Сосьедада», в котором на поле вышли 8 иностранных футболистов и всего три российских.

«Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. 8 человек-иностранцев бегают и за "Зенит", играют в Лиге Европы. Вот молодец. И два гражданина РФ и один вратарь. Интересно вы нам всё рассказали», — сказал Путин.

«Владимир Владимирович, мы практически во всех играх соблюдаем лимит. Это был единственный матч с испанцами, когда вышло больше иностранцев. Но мы реально готовим футболистов к ЧМ. И результат будет, вот увидите», — ответил Фурсенко.

«Хорошо. Посмотрим», — подытожил Путин.