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03.10.2017 18:13
25 Комментариев

Путин — Фурсенко: Молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол, а за «Зенит» 8 иностранцев играют

Президент России Владимир Путин упрекнул главу «Зенита» Сергея Фурсенко в большом количестве легионеров в составе петербургского клуба.
Путин — Фурсенко: Молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол, а за «Зенит» 8 иностранцев играют
Пресс-служба президента РФ

Критику президента Фурсенко услышал во вторник, 3 октября, во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта в Москве.

«Клубам нужно научиться зарабатывать деньги самим. Иначе мы навсегда станем финансовым обременением федеральному или региональному бюджету. Последнее время рекламодатели стали активнее проявлять внимание к российскому футболу. Если игра будет зрелищной, на наших стадионах будут аншлаги, тогда телевизионные права на матчи и прочие вложения будут адекватными. И тогда все скажут, что футбол — это истинно русская игра», — заявил Фурсенко, согласно «Чемпионат.com».

В ответ на это Путин припомнил президенту «Зенита» последний матч клуба в Лиге Европы против «Реал Сосьедада», в котором на поле вышли 8 иностранных футболистов и всего три российских.

«Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. 8 человек-иностранцев бегают и за "Зенит", играют в Лиге Европы. Вот молодец. И два гражданина РФ и один вратарь. Интересно вы нам всё рассказали», — сказал Путин.

«Владимир Владимирович, мы практически во всех играх соблюдаем лимит. Это был единственный матч с испанцами, когда вышло больше иностранцев. Но мы реально готовим футболистов к ЧМ. И результат будет, вот увидите», — ответил Фурсенко.

«Хорошо. Посмотрим», — подытожил Путин.


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комментарии пользователей (25)
Babak
3 октября 2017 г. 23:05
MAINKOT: Поддержу Вас. Почему Леонид Арнольдович может содержать Спартак, а Алексей Борисович Зенит нет?
MAINKOT
3 октября 2017 г. 22:55
ioann: Формально Газпром — коммерческое хозяйство. Но по сути — государственное. Спорить не буду. Если Вас устраивает липовый формальный подход — на здоровье.
ioann
3 октября 2017 г. 22:44
MAINKOT: и что?
Snaky
3 октября 2017 г. 22:32
tisa55:
Без легионеров российский футбол
будет в жо....
Без мерседесов российское правительство будет в жо...., без китайских ойфонов российские топменеджеры будут в жо...., без кетайских автобусов междугородные перевозки будут в жо...., без сименса скоростные ЖД-перевозки будут в жо.... Может начать хотя-бы с футбола, а?
AGP
3 октября 2017 г. 22:10
Vegetables: про "истинно русскую игру"— это был сарказм, кмк.
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