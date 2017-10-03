Фигуранты дела о расстреле ОМОНа не признали вину

Трое подсудимых по делу о расстреле машины транспортного ОМОНа, при котором в 2015 году погиб замначальника ведомства подполковник Яблоков, не стали признавать свою вину. Об этом 3 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна обвинили в убийстве, бандитизме, махинациях с VIN-номером и регистрационным знаком машины, а также разбое. Причастность ко всему перечисленному фигуранты отвергли.

Кроме того, сегодня на заседании в горсуде был допрошен потерпевший, оставшийся в живых после расстрела, – прапорщик Сергей Барканов. Он был водителем омоновской машины. Предполагаемых разбойников и бандитов он опознать не смог. По словам омоновца, нападающие были в масках, на которых, в свою очередь, были нарисованы лица других людей. Каких именно, он не вспомнил.

Напомним, по версии следствия, после нападения на омоновцев преступники разъехались на общественном транспорте, забрав перевозимые сотрудниками правоохранительных органов 24 млн рублей. Деньги, как рассказывала «Фонтанка», бойцы везли на стройку. Ими предполагалось расплатиться перед строителями. Деньги преступники разделили, купили три элитные иномарки и недвижимость.