Саакашвили попросил у Украины политического убежища

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине.

Об этом 3 октября сообщают украинские СМИ со ссылкой на адвоката политика Маркияна Галабала.

«Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища — это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие «политическое убежище», — сказал юрист.

По его словам, пока государственная миграционная служба не ответила на прошение, хотя должна была это сделать в течение суток.

Напомним, в сентябре районный суд Львовской области Украины признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф – 3,4 тысячи гривен (менее 7,5 тысячи рублей). 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.