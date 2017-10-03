Саакашвили попросил у Украины политического убежища
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине.
Об этом 3 октября сообщают украинские СМИ со ссылкой на адвоката политика Маркияна Галабала.
«Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища — это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие «политическое убежище», — сказал юрист.
По его словам, пока государственная миграционная служба не ответила на прошение, хотя должна была это сделать в течение суток.
Напомним, в сентябре районный суд Львовской области Украины признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф – 3,4 тысячи гривен (менее 7,5 тысячи рублей). 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.
Справка:
Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника главы украинского государства. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.