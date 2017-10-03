МВД: Половину выявленных в соцсетях «групп смерти» курируют девушки до 18 лет

Около 1,5 тыс. суицидальных сообществ в Рунете выявили полицейские и следователи с момента начала борьбы с «группами смерти». В половине выявленных случаев кураторами таких групп оказывались девушки моложе 18 лет.

О ходе работы 3 октября журналистам рассказали начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ генерал-майор полиции Алексей Мошков и официальный представитель МВД Ирина Волк.

В найденных полицейскими и следователями группах в соцсетях состояло более 12 тыс. человек. Обнаруженные сообщества с суицидальным уклоном оперативно блокируются.

На сегодняшний день в отношении кураторов и администраторов «групп смерти» возбуждено 230 уголовных дел. В целом их возраст варьируется от 13 до 25 лет.

Ранее российские «группы смерти» испугали индийских провайдеров, и они начали блокировать соцсеть «ВКонтакте».