МВД: Половину выявленных в соцсетях «групп смерти» курируют девушки до 18 лет
Около 1,5 тыс. суицидальных сообществ в Рунете выявили полицейские и следователи с момента начала борьбы с «группами смерти». В половине выявленных случаев кураторами таких групп оказывались девушки моложе 18 лет.
О ходе работы 3 октября журналистам рассказали начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ генерал-майор полиции Алексей Мошков и официальный представитель МВД Ирина Волк.
В найденных полицейскими и следователями группах в соцсетях состояло более 12 тыс. человек. Обнаруженные сообщества с суицидальным уклоном оперативно блокируются.
На сегодняшний день в отношении кураторов и администраторов «групп смерти» возбуждено 230 уголовных дел. В целом их возраст варьируется от 13 до 25 лет.
Ранее российские «группы смерти» испугали индийских провайдеров, и они начали блокировать соцсеть «ВКонтакте».
Справка:
О «группах смерти» стало известно благодаря расследованию «Новой газеты». Как писали журналисты, школьников приглашали в закрытые группы, предлагали сыграть в игру и выполнить ряд заданий, финальным из которых было — расстаться с жизнью.
Предположительно жертвами этих групп стали больше 20 подростков по всей стране, однако доказательство причастности к их гибели конкретных лиц осложняется тем, что, прежде чем совершить роковой шаг, школьники удаляли всю переписку с кураторами из своих аккаунтов.
В июле этого года Тобольский районный суд Тюменской области вынес приговор администратору «групп смерти» и создателю игры «Синий кит» Филиппу Будейкину. Его приговорили к 3 годам и 4 месяцам колонии-поселения.