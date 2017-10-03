Путин назначил и.о. главы Дагестана Владимира Васильева

Президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы республики Дагестан. Как сообщает 3 октября пресс-служба Кремля, глава государства принял отставку Рамазана Абдулатипова по собственному желанию. Тем же указом временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен Владимир Васильев.

Владимира Васильева в Госдуме, где он заседает с 2003 года, считают «силовиком». Дело в том, что действительно начинал карьеру в структурах МВД и к 1995 году дослужился до должности замначальника столичного главка. А в 1997 году Ельцин назначил его замминистра внутренних дел по линии организованной преступности. Правда через два года Васильев ушел в Совбез РФ, в 2001 вернулся на пост замминистра МВД и работал в этом качестве до 2003 года.

Как писали СМИ, во время захвата театрального центра на Дубровке в 2002 году Васильев был заместителем руководителя штаба по освобождению заложников.

В 2003 году Владимир Васильев стал депутатом Госдумы. Возглавлял фракцию «Единой России с 2012 по 2017. Руководил комитетом по безопасности.

Рамазан Абдулатипов родился через год после окончания Великой отечественной войны в Дагестане. После окончания школы учился в медицинском училище, после которого стал заведующим сельским медицинским пунктом. В 1966 году начал службу в армии, а после нее поступил на истфак Дагестанского государственного университета. В советское время делал карьеру в КПСС, параллельно продолжая учиться, в том числе и в Ленинградском государственном университете. Он окончил аспиранту философского факультета и ассистентом-преподавателем в ЛГУ, а потом в течение восьми лет доцентом, заведующим кафедрой в Мурманском высшем инженерном морском училище.

В 1988 году перешел на работу в отдел национальных отношений ЦК КПСС в Москву. В 90-е годы был народным депутатом РСФСР. С декабря 1993 года по декабрь 1995 года — депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ. Через два года он опять избрался в Госдуму, где возглавлял госкомиссию по мирному урегулированию в Чеченской республике.

С мая 2005 года по июнь 2009 года Абдулатипов был чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Таджикистан. С июня 2009 года по декабрь 2011 года — ректором Московского государственного университета культуры и искусств. В конце 2011 Абдулатипов опять вернулся в Госдуму, но ненадолго.

28 января 2013 года президент РФ Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Дагестана Магомедсалама Магомедова и назначил его замглавы администрации президента. Рамазан Абдулатипов был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана, а потом и возглавил республику.