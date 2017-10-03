Владимир Быстров: Я пока не вижу возрождения старого «Зенита»

Еще
23:35 03.10.2017
Пришлите свою новость!
23:21
Путин попросил Полтавченко «строить для хоккеистов»
23:01
Чубайс рассказал о складном электробайке, сравнив его с айфоном
22:45
Российский рынок слияний и поглощений достиг максимума за 4 года благодаря «Роснефти»
22:24
Король Испании выступил против каталонского референдума
22:08
Минтранс: Судьба «ВИМ-авиа» — в руках кредиторов
21:55
В Эрмитаже рассказали, как врачи поставили диагноз мумии из Египта
21:40
«Автопарк № 6 “Спецтранс”» получил участок в Каменке под мусороперерабатывающий технопарк
21:29
Эксперта, проверявшего Европейский университет, связали с защитой диссертационной «липы»
21:20
На главу штаба Навального в Петербурге составляют протокол за нарушение порядка проведения митингов
21:07
Генпрокуратура сомневается в соответствии занимаемой должности главы Росавиации
20:04
“Фонтанка” за 60 секунд — 3 октября
19:59
Суд приговорил к сносу трехэтажный дом на Таллинском шоссе
19:41
Фурсенко о критике Путина: Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику
19:40
Про основателя Playboy снимут фильм с Джаредом Лето
19:36
Новоиспечённые друзья-собутыльники из Сортавалы обокрали финна на 6000 евро
19:29
В среду в Петербурге снова будет дуть сильный ветер
19:11
Дело Улюкаева осталось без сечинских колбасок
19:06
Журналисты подсчитали зарплаты звезд и техперсонала в Голливуде
19:02
На «Коле» в ДТП погиб водитель и пострадали дети
18:55
Задержана координатор петербургского штаба Навального
18:48
Канадскому «акту Магнитского» предстоит получить одобрение Великобритании
18:37
Финская Tikkurila откроет в Ленобласти завод на 300 рабочих мест
18:27
Бомбы на Балтийском вокзале не нашли
18:15
В петербургский штаб Навального пришла полиция
18:13
Путин — Фурсенко: Молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол, а за «Зенит» 8 иностранцев играют
18:04
Фигуранты дела о расстреле ОМОНа не признали вину
17:36
Балтийский вокзал эвакуируют из-за подозрительного предмета в зале ожидания
17:35
Авторы «Форсажа» и «Дэдпула» снимут фильм про ёжика Соника
17:31
Саакашвили попросил у Украины политического убежища
17:23
Бывший агент ФБР взялся заново расследовать дело Анны Франк
17:12
МВД: Половину выявленных в соцсетях «групп смерти» курируют девушки до 18 лет
17:04
Путин назначил и.о. главы Дагестана Владимира Васильева
16:56
Смольный вновь проиграл арбитраж по делу о сносе корпусов Мытного двора
16:38
В Даламане ждут вылета две сотни клиентов «ВИМ-Авиа» из Петербурга
16:25
«Маяковскую» открыли на вход
16:24
Петербургская прокуратура проверит рэп-баттл депутатов Резника и Анохина
16:17
Кержаков отметит день рождения Путина матчем за клуб Кадырова против ветеранов Италии
16:11
«Маяковская» закрыта на вход, работает переход с «Площади Восстания»
16:09
В Google Play обнаружили вирус, который воровал пароли от мобильных банков
16:04
Задержанного в Петергофе ветерана Чернобыля оштрафовали на 5000 рублей
16:00
ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
15:58
Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно
15:53
С почтового склада в Финляндии украли 2000 смартфонов на миллион евро
15:49
На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов
15:43
В Петербурге наконец назначен новый начальник ГИБДД
15:35
ЕСПЧ обязал выплатить €20 тыс. за смерть онкобольной в тюремной больнице Петербурга
15:24
Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой
15:19
В Петербурге направлено в суд дело о продаже «кардиологической плазмы»
14:47
В выявленном ФАС картельном сговоре о поставках для МВД обнаружились пять петербургских компаний
14:42
В Петербурге завтра включат регулярное отопление
14:37
Автору диссертации о власовцах отказали в степени доктора наук
14:37
«Жар-птица» из Новой Голландии осталась на картах Google и Yandex
14:27
Проверка на «Достоевской» завершена, опасных предметов на станции не нашли
14:22
В суд передано дело наркодилеров, делавших закладки в трех районах Петербурга
14:15
Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике
14:15
В Петергофе полиция и ФСБ задержали иностранца на конференции по ликвидации АЭС
14:04
Вместо акции памяти Политковской у Соловецкого камня власти решили провести молодежный праздник
13:55
На российской границе поймали литовское авто с "начинкой" из 29 кг гаджетов
13:50
«Метрострой» претендует на контракт с «Северной верфью» на 6 миллиардов
13:43
«Достоевская» и переход на «Владимирскую» закрыты
13:41
Петербургский метрополитен не смог выбрать тренеров по досмотру с первого раза
13:39
В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка
13:21
Пресс-секретарь Полтавченко стал замглавы администрации губернатора Петербурга
13:16
Адвокат Улюкаева на суде раскрыл секрет операции «Бриллиант»
13:12
Кадыров восхитился силой духа «хрупкой девушки» Поклонской на тему «Матильды»
12:51
В Финляндии открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам
12:44
Банк «Открытие» купил акции золотодобывающей компании с корнями в Петербурге
12:28
Глава Минобра похвалила Мединского за отсутствие в его диссертации плагиата
12:11
Минюст за неделю до «маски-шоу» потребовал закрыть тренинговую компанию «Зеора»
11:59
США вышлют 60% кубинских дипломатов после скандала с «акустическим оружием»
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
03.10.2017 17:18
7 Комментариев

Владимир Быстров: Я пока не вижу возрождения старого «Зенита»

Что могло остановить уход в «Спартак», насколько надежен клуб «Тосно» и почему «Зенит» уже никогда не будет прежним. «Фонтанка» поговорила с одним из самых неоднозначных воспитанников петербургского футбола - Владимиром Быстровым.
Владимир Быстров: Я пока не вижу возрождения старого «Зенита»
Елена Никитченко/Интерпресс

В 2005 году воспитанник «Зенита» Владимир Быстров перешел в «Спартак», и это ему вспоминают до сих пор. В 2009-м он вернулся в Петербург, но добился только того, что теперь его ненавидят еще и в Москве. Потом были «Анжи», «Краснодар». Теперь он снова на берегах Невы, только играет за футбольный клуб «Тосно». Чемпион России 2010 и 2012 годов в составе «Зенита», бронзовый призёр Евро-2008 — с таким послужным списком Быстров главная звезда команды из Ленобласти.

Чувство ностальгии

– Когда вы решили, что нужно уезжать из Краснодара?

– За полгода до окончания контракта. Мне не предлагали новый, а если за полгода до окончания действующего соглашения человеку не предлагают контракт, это значит, что он уходит. Это всегда понятно.

– Почему отказались от варианта с «Кайратом»? Могли сейчас играть с Аршавиным.

– Кто такое говорил? У меня никаких вариантов не было. Кто-то что-то там писал, но я не в курсе был никаких вариантов. Я вообще ни с кем не общался по поводу своего будущего. 

– Как тогда у вас появился вариант с «Тосно»?

– Ну вот так и появился. Я отдохнул 2 – 3 месяца после истечения контракта с «Краснодаром» и договорился с «Тосно». Я получил возможность играть в футбол дома, в Петербурге. Так что это был идеальный вариант. 

– И вы, и руководство «Тосно» долго опровергали интерес друг к другу, но я точно знаю, что разговоры о переходе шли чуть ли не с зимы. Почему так долго тянули, аж до августа?

– У меня такой информации не было. Я уже, честно, не помню, когда впервые появился вариант с «Тосно».  

– Наводили справки, что за клуб такой? Насколько серьезная организация?

– А что тут наводить? Клуб вышел в премьер-лигу. Клуб из Ленобласти, соответственно, из Питера.

– Клуб очень стремительно поднялся из второй лиги в РФПЛ. Часто такие команды закрываются также быстро. Вот насчет этого узнавали, насколько «Тосно» – это долгосрочный проект?

– Ни в чем нельзя быть уверенным никогда. Такое может произойти с любым клубом. Даже из тех, что очень долго существует, как, например, московское «Торпедо». Там вообще клуб с историей. Соответственно, и здесь, в «Тосно», если хозяин не захочет давать деньги, клуб совершенно точно исчезнет. Я перед подписанием контракта встретился с руководителями клуба, пообщался, и мне этого было достаточно. 

– Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко говорил, что вы сами решили подписать контракт всего на год. Почему на такой короткий срок?

– Если ты будешь нужен клубу, в дальнейшем никаких проблем с переподписанием не будет. А смысл подписывать на три года, а потом мучаться, если ты не сможешь через год играть по состоянию здоровья или по каким-то еще причинам? Поэтому мы решили так. 

– Есть версия, что это вы так от вылета в ФНЛ перестраховались.

– Да ничего я не перестраховывался. Ну какая разница... ну подписал бы я контракт на три года, и был бы пункт, который позволял бы мне уйти при определенных обстоятельствах. Так что это не имеет значения. Мы же не в рабстве у клубов сейчас находимся. Тем более мне уже не 18 лет, и «Тосно» меня уже никуда не продаст.

– Болельщикам «Тосно» долго пришлось ждать вашего дебюта, почти полтора месяца. Что делали все это время?

– Все это время я усердно тренировался. Получал травму, лечил ее и дальше тренировался. Чтобы форму набрать, не так мало времени нужно. Естественно, меня это напрягало, но ничего страшного. Я, в принципе, ожидал такого. Никто ж сразу тебя не будет ставить, если ты не готов. Тем более у нас есть сильные футболисты – ребята, которые тоже хотят играть. Поэтому все шло своим чередом. 

– Когда главный тренер вас впервые выпустил на поле в кубковом матче против «Тюмени», какие мысли были?

– Хотелось побыстрее проникнуться игрой, вспомнить, что это такое, и победить. Это, наверное, было самым главным для меня.

– Удалось проникнуться?

– Ну, естественно, удалось.

– Но следующую игру вы пропустили. Не возникло ли мыслей, что вы что-то не то сделали?

– Ну а как я мог что-то не то сделать, если команда выиграла? Мы прошли дальше на Кубок. Просто следующий матч сложился не так, как планировали тренера, и мы проиграли.

– В матче с «Уралом» судья убил «Тосно»?

– Вы же понимаете, что это не я оцениваю работу судей. Убил судья или не убил... Вы возьмите свисток, выйдите во двор и посудите детей. Тогда вы поймете, как это на самом деле тяжело. Если кто-то где-то ошибается, не стоит сразу судить строго. В первую очередь мы сами проиграли этот матч. Естественно, без ошибок судьи не обошлось. Но вы же знаете, как это бывает. Мы будем говорить, что не было пенальти, а соперник будет говорить, что было, и мы опять ни к чему не придем, даже если посмотрим 10 раз повтор. Все останутся при своем мнении.

– В следующем матче, с «Ахматом», вы вышли уже в стартовом составе и провели на поле 61 минуту. Какие ощущения были?

– Да хорошие ощущения. Всего хватало, в принципе, успевал и впереди и сзади.

– До вас редко мяч доходил. Партнерам не высказали за это?

– Ничего страшного. Главное, чтобы польза была на поле. Со временем все наладится — и связи, и понимание. Так не бывает, чтобы сразу вышли – и у всех все получается. А по поводу партнеров... что мне им высказывать? Я их только с победой поздравил и с выходными, конечно же. На самом деле я сейчас ощущаю чувство ностальгии. Мы играем на «Петровском», у нас такая молодая безбашенная команда. Все бегут. Чем-то это, конечно, напоминает тот прежний «Зенит».

Меня продавал не «Газпром»

– Алексей Миллер не так давно рассказал, что пытался остановить ваш переход в «Спартак» в 2005 году, но оказалось, что остановить его уже невозможно. Вы знали о том, что руководство хочет вас оставить?

– Если бы я знал, что руководство хочет меня оставить, я бы остался. Но кто должен был мне об этом сказать? Мне по этому поводу ничего не известно. Видимо, поэтому я так быстро и подписал контракт со «Спартаком». Меня же продавал не «Газпром», правильно? А другие люди. А когда пришел «Газпром», может, они и пытались остановить сделку. Но если человек уже подписал контракт, это уже невозможно остановить.

– В «Зените» этим летом произошли большие изменения. Есть ощущение, словно кто-то отмотал пленку лет на 10 назад. Президентом снова стал Фурсенко, спортивным директором – Сарсания. Вас не звали назад?

– Нет, не звали.

– Но вы бы согласились вернуться?

– Ну естественно, если бы позвали в «Зенит», я пошел бы в «Зенит».

– Болельщики с опытом считают, что их старый добрый «Зенит» вернулся.

– Да о чем вы говорите! Это совершенно другая команда. Какая тут может быть ностальгия? В чем схожесть?

– Прежнее руководство, прежние принципы работы.

– Да какие прежние принципы, когда куплено 6 – 7 иностранцев? Раньше такого не было.

– Свои тоже возвращаются. Кузяев, Терентьев, Богаев, например.

– Ммм... Ну да. Поживем увидим, но я пока никакого возрождения старого «Зенита» не вижу. Люди только пришли работать. Через некоторое время увидим, к каким традициям «Зенит» возвращается — к старым или к новым. К традициям невозможно возвращаться. Время идет, оно не стоит на месте. Чтобы добиваться результата, нужны новые традиции. Раньше традиции были такие: играли свои воспитанники, была сумасшедшая конкуренция среди молодых игроков. Ну вот такие традиции вернулись? Они не вернулись и не могут вернуться в такой клуб, как «Зенит», когда он ассоциируется с выигрышем Лиги чемпионов.

– Вся страна сейчас ищет объяснение феномену Кокорина. У вас есть ответ на этот вопрос, что с ним произошло в этом сезоне?

– А что с ним произошло? Он всегда играл в футбол и сейчас играет в футбол.

– Но как он сейчас играет в футбол!

– Просто пришел новый тренер, и все.

– При Луческу Кокорин играл почти столько же, но забивал в разы реже.

– При чем здесь реже он играл или не реже. Есть какие-то требования тренера к игроку на поле. Не зря же футболисты раскрываются у некоторых тренеров по-новому. Так же как и в «Зените» раньше были такие тренера, которые умели с молодежью работать, которым молодежь была интересна, которые доверяли молодежи. Понимаете? Вот в чем дело-то.

– Вы как-то сказали, что раньше в школе «Смена», до ее преобразования в Академию «Зенита» и прихода туда голландца Хенка ван Стея, было лучше.

– Естественно, раньше было лучше. Я же смотрю по результату. Когда человек приходил, и я был молод, он сказал дословно: «Я вам выращу тут десять новых быстровых и денисовых». Наверное, сейчас стоит признать, что не выросло ни одного. Соответственно, можно сказать, что человек провалил свою работу.

– Главная причина этого Хенк ван Стее?

– Ну а кто еще? Все работали по его методике.

– Сейчас в «Зенит» вернулись три воспитанника — Терентьев, Кузяев и Богаев. Первый и второй сейчас отлично играют за свой родной клуб. Это не показатель?

– Играет только Кузяев. А он, насколько я знаю, не воспитанник Академии. Он пришел туда из другой школы. И потом, они прошли через другие команды, прежде чем оказаться в «Зените». Терентьев в «Ростове» играл, Кузяев – в «Тереке». Понимаете? То есть им сначала нужно было уйти. Хорошо, что сейчас их вернули. Посмотрим, как они дальше будут играть.

– Вы же не будете отрицать, что условия для занятий в Академии в разы улучшились по сравнению с той же «Сменой»?

– О каких условиях вы сейчас говорите? Ну да, у Академии есть все — поля и так далее. А у других-то команд в городе ничего этого нет. Чтобы футболисты росли, нужна конкуренция. Раньше были  «Смена» и СДЮСШОР «Зенит» – две лучшие школы. Но были также «Кировец», «Турбостроитель» и так далее, и все давали бой. Не у всех родителей были возможности возить детей в ту же «Смену». Сейчас же все хотят попасть в эту Академию, а у других ничего нет — ни полей, ни условий. У Академии все хорошо, никто не спорит. Построили поля, есть одно натуральное поле, которое бережется, как зеница ока. Ну и? И все. Построили интернат, но я не слышал, чтобы там было много ребят, например, из области. Пока там офисы. Вот так вот. 

– Откуда вы так много знаете о городском футболе?

– А вы знаете, я вот сейчас как приехал, так сразу в глаза все это бросилось. Многие ребята, с которыми играл в прошлом, стали тренерами. Они делятся своими мыслями. Тем более Петербург мне небезразличен. Побывав в «Краснодаре», я увидел, как это работает, когда человек тратит деньги, чтобы потом людям что-то осталось.

– А в чем принципиальная разница? В Краснодаре есть одна мощная академия, и в Петербурге также.

– Да, но только в Краснодаре по всем станицам построены школы с хорошими условиями для всех детей.

 

Никого не волнует, что вооруженные люди вламываются в твой дом и убивают собак

 

– До первого матча за «Тосно» вы играли в последний раз 28 февраля. Ходили разговоры даже о завершении вашей карьеры. Понятно, что все это слухи, но насколько часто вы сами об этом задумывались в последнее время?

– В последнее время я об этом не думаю. Я играю в «Тосно» и получаю от этого удовольствие.

– А в тот момент, когда «Краснодар» не предложил новый контракт, и у вас возникла небольшая пауза в карьере?

– Ничего страшного не было. Я ловил рыбу, воспитывал детей, отдыхал. Успел хорошо отдохнуть за это время.

– Много рыбы наловили?

– Очень много.

– Самый крупный улов этого лета?

– Щуку поймал на 3 килограмма в Финском заливе.

– С Кержаковым рыбачили?

– Ну, он там браконьерством занимается. Шучу. Было дело, рыбачили, но не в этот раз. 

– Как успехи у вашей дочери в фигурном катании?

– Она пока просто занимается. Главное, что у нее есть желание. А успехи – поживем и увидим.

– Насколько это для нее серьезное занятие? Она хочет стать фигуристкой?

– Я ее не заставляю этим заниматься. У нее есть свое желание, и она тренируется довольно много, поэтому пускай тренируется.

– Вторая дочь как-то связана со спортом?

– Нет. Она творческий человек. Учится в школе, пока ищет себя. 

– Вы как-то сказали, что не знаете, что можно делать вне футбола. До сих пор не знаете?

– Сейчас, наверное, знаю. Буду воспитывать детей. Это такая же работа, к тому же очень нелегкая. Привези, увези, подожди, другие испытания. Их очень много. Это тоже отнимает много сил. Мне это не так легко дается.

– Что самое сложное в профессии родителя?

– Воспитать хорошего человека. Вырастут — посмотрим, как мне это удалось.

– Вы не бедный человек и можете дать своему ребенку гораздо больше того, что получает ребенок в среднестатистической семье. Как вам удается их не разбаловать?

– Не балую их просто. Не даю все, что они хотят и просят. Вот и все. Объясняю, что они должны добиваться всего своим трудом.

– Понимают?

– Надеюсь, что да.

– Бывший полузащитник «Зенита» Константин Коноплев называл вас балагуром. Властимил Петржела как-то сказал, что вы не хотели воспринимать банальные правила профессионального футбола и крайне резко реагировали каждый раз, когда оставались в запасе. Ходит куча историй и баек про ваше увлечение азартными играми и тому подобное. Насколько сильно сейчас изменился Владимир Быстров как человек?

– Что там говорил Петржела и в каком состоянии он это говорил, мне совершенно не интересно. Я никак не изменился. Какой был, такой и остался. Наверное, просто стал мудрее и опытнее. Немного по-другому стал к некоторым вещам относиться. А так, я всегда какой был, таким и остался. И буду оставаться таким всегда.

– С какими эмоциями вы вспоминаете свои приключения молодости?

– Нужно понимать, что это просто жизнь, которую ты должен был пройти, что это грабли, на которые ты должен был наступить, удариться об них и только после этого кое-что понять.

– Последний вопрос – о том ограблении вашего дома в 2015 году. Нигде не нашел ничего о том, как эта история закончилась. Нашли грабителей?

– Конечно закончилась. Дело убрали в архив, как я узнал об этом недавно. И лежит оно теперь спокойненько среди таких же, наверное, сотен дел. Видимо, никого не волнует, что вооруженные люди вламываются в твой дом и убивают собак.

– Вы для себя сделали выводы из этой ситуации?

– А какие тут сделаешь выводы? Вот такие вещи у нас происходят, и никто от них не застрахован.

– Как-то дополнительно укрепили свой дом после этого?

– В принципе, у меня все было – и сигнализация, и все остальное. Дома-то уже давно никто ничего не хранит. Да и я не любитель дорогих часов, к примеру. Унесли все что могли, но чего-то сверхъестественного они не нашли. Да и не могли найти. Деньги под подушкой я не прятал. Это было глупо с их стороны. Единственное, что жалко собак. Ну и слава богу, что никого дома не было. Хотя один человек пострадал — охранник.

– Что с ним случилось?

– Избили его. Искали сейфы, еще чего-то.

– А что с медалями, которые у вас украли?

– Понятно, что детские медали, кубки там всякие уже не вернуть, но медали за победы в чемпионатах России и на Евро-2008 я бы хотел восстановить. Сразу после этого ограбления в 2015 году я обратился в РФС к Виталию Леонтьевичу Мутко с просьбой восстановить их. Он пообещал, сказал, что все сделает, но до сих пор ничего не сделано. 

Беседовал Артем Кузьмин, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (7)
dadoff2011
3 октября 2017 г. 23:18
два негодяя быстров и панов
Smotritel
3 октября 2017 г. 22:43
Ваше сообщение
sextan
3 октября 2017 г. 21:06
""Фонтанка" поговорила с одним из самых неоднозначных воспитанников ". Что это за эпитет такой — неоднозначный? Как человек может быть однозначным или неоднозначным?
ENOT
3 октября 2017 г. 20:04
Вы прикалываетесь?? Что этот человек правильно сказал??? Ответил на глупые вопросы корреспондента?? В "Зените" этим летом произошли большие изменения. Есть ощущение, словно кто-то отмотал пленку лет на 10 назад. Президентом снова стал Фурсенко, спортивным директором – Сарсания. Вас не звали назад? НЕТ Да, да всё правильно сказал. Но вы бы согласились вернуться? – Ну естественно Болельщики с опытом считают, что их старый добрый "Зенит" вернулся. – Да о чем вы говорите! Это совершенно другая команда. Что за вопросы то такие?? Стоило ради таких интервью затевать? Но Володня сказал всё правильно.. да да, да да, И ещё: Если Хенк ван Стея вырастил хоть одного футболиста, который не будет целовать ромбик, на зло бывшим землякам, то это уже удача академии... раньше такому не учили. У Панова интервью возьмите.
elenakollegina
3 октября 2017 г. 19:49
Всё правильно сказал.
И не только про акадЭмию...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
29.09.2017 16:15

120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»

Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16

Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров

Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50

«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж

В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Фурсенко о критике Путина: Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику
Путин — Фурсенко: Молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол, а за «Зенит» 8 иностранцев играют
Кержаков отметит день рождения Путина матчем за клуб Кадырова против ветеранов Италии
Кокорин рад, что вернулся в сборную России
Игрок СКА Игорь Шестёркин — лучший вратарь недели в КХЛ
Троих футболистов «Зенита» вызвали в сборную Аргентины
Манчини о ничьей с «Анжи»: Мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи», дважды отыгрываясь по ходу матча
Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмас» пройдет «за закрытыми дверями» из-за каталонского референдума
Сборная России по тяжелой атлетике не сможет принять участие в чемпионате мира
Владимир Быстров: Я пока не вижу возрождения старого «Зенита»
Первая домашняя победа «Тосно»
Как Аргентина и Кокорин обыграли «Реал»
«Королевские» по блату
«Бежишь, а в лесу кто-то воет, косули на дорогу выскакивают. Полная психоделика»
Дик Адвокат: Мы нанесли Петербург на футбольную карту Европы
5 историй, которые сделали St. Petersburg Open 2017 особенным
«Зенит» теперь ездит без подарков
Ротенберг выбил Миллера
Новые герои СКА
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин — Фурсенко: Молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол, а за «Зенит» 8 иностранцев играют

Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике

Новости компаний
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
«Петербургская Недвижимость»
25.08.2017 12:40
Олимпийская чемпионка выбрала компанию Setl City для покупки жилья
Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе и олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева приобрела квартиру в ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City строит на 25-й линии Васильевского острова. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
КЕЙ
18.08.2017 10:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать фитнес-трекер
Фитнес-трекеры набрали такую популярность в 2017 году, что пользователю, решившему выбрать себе подходящий аксессуар, придется всерьез призадуматься: какими функциями должно обладать устройство, насколько подходит оно для ежедневного ношения? На эти и другие вопросы ответили эксперты сети цифровой техники КЕЙ
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.